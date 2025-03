Il 7 giugno Reggio Calabria si vestirà di rosso. La Città dello Stretto si prepara a ospitare per la prima volta Cash & Rocket, un'iniziativa di respiro internazionale che coniuga beneficenza, empowerment femminile e promozione territoriale. L’evento si configura non solo come un’occasione di visibilità per la città, ma anche come una piattaforma di scambio culturale ed economico, capace di attrarre l’attenzione su temi di grande rilevanza sociale.

Dopo le tappe di Roma e della Costiera Amalfitana, il corteo di 40 auto d’epoca e di lusso, condotte da 80 donne di spicco nel panorama globale dell’imprenditoria, della moda e del settore finanziario, attraverserà il centro storico della città, offrendo a Reggio Calabria una vetrina internazionale senza precedenti. Il progetto, ideato da Julie Brangstrup, ha raccolto nel corso degli anni fondi destinati a finanziare programmi educativi, sanitari e di inclusione sociale per donne e bambini in condizioni di vulnerabilità. Nel 2025, l’obiettivo è superare la soglia del milione di sterline in donazioni.

«Cash & Rocket non è soltanto un evento, ma un network globale di donne che usano il loro successo per generare impatto sociale - spiega Julie Brangstrup, CEO e fondatrice dell’iniziativa -. Abbiamo selezionato Reggio Calabria per la sua unicità, per il suo valore storico e per il suo potenziale di crescita nel panorama degli eventi di alto profilo».

L’evento gode di un’ampia esposizione mediatica: le partecipanti vantano una portata social combinata di oltre 70 milioni di utenti, mentre le edizioni passate hanno generato più di 48 milioni di interazioni online e una copertura su testate di prestigio quali Vogue, The Financial Times, Vanity Fair, Elle e Forbes.

Una partnership strategica con LaC e Diemmecom

La tappa reggina sarà supportata da una media partnership strategica con il gruppo editoriale Diemmecom e il network LaC in prima linea, i quali garantiranno una copertura editoriale capillare tramite trasmissioni televisive, approfondimenti giornalistici e contenuti digitali.

Domenico Maduli, Presidente del Gruppo Editoriale Diemmecom e del Network LaC, sottolinea l'importanza della media partnership con Cash & Rocket 2025, evidenziando il ruolo della Calabria in un contesto internazionale e l’impegno del gruppo nel promuovere la crescita del territorio attraverso iniziative di alto profilo. «La Calabria sta cambiando e noi siamo protagonisti di questo cambiamento, che questa regione merita da tempo. Da oltre dieci anni, con la mia squadra, seguiamo con determinazione questo percorso, e oggi si respira un’aria di rinnovamento, di una nuova primavera.

È nel DNA di Diemmecom e dell’intero Gruppo Pubbliemme sostenere cause e progetti che abbiano al centro la solidarietà e il supporto a chi ha più bisogno. Il nostro impegno in questo ambito è consolidato da anni di risultati concreti.

In questa occasione, la causa benefica si unisce alla valorizzazione del territorio calabrese, che merita di essere conosciuto oltre i confini nazionali per le sue bellezze e peculiarità. Cash & Rocket sarà un acceleratore internazionale per la crescita della Calabria, che ha risposto con entusiasmo alla chiamata degli organizzatori. Siamo certi che non solo Reggio Calabria, ma l’intera regione saprà mostrarsi al mondo nella sua veste migliore, ospitando un evento straordinario e unico nel suo genere.

Il nostro sogno? Riportare senza assistenzialismo pubblico le migliori energie dei grandi calabresi nella loro terra d’origine. E ce la faremo».

Reggio Calabria nel network degli eventi internazionali

L’inclusione di Reggio Calabria nel percorso di Cash & Rocket segna un traguardo significativo per la città, confermando il suo potenziale come sede di eventi di risonanza globale. Secondo Paolo Brunetti, vicesindaco di Reggio Calabria, si tratta di un’opportunità senza precedenti. «Questo evento rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare l’identità della città e per inserirla stabilmente in un circuito di eventi di livello internazionale». L’amministrazione comunale è attivamente coinvolta nell’organizzazione, curando interventi infrastrutturali e logistici per garantire un’ottimale accoglienza a partecipanti e visitatori.

Uno dei momenti centrali è stata infatti la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta ieri sera nella meravigliosa cornice della terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, davanti ad un panorama mozzafiato ed accompagnati dai celebri Bronzi di Riace. «Ospitare un’iniziativa di tale calibro nel nostro museo significa rafforzare il connubio tra patrimonio storico e innovazione culturale – le parole di Fabrizio Sudano, direttore del MarRc -. Il nostro obiettivo è quello di far emergere il valore della città nel panorama internazionale attraverso una sinergia tra turismo culturale e promozione territoriale».

Un evento che valorizza il territorio e l’imprenditoria femminile

La giornata del 7 giugno si articolerà in una serie di appuntamenti di grande impatto. Dopo una parata lungo Corso Garibaldi, il pubblico potrà partecipare a un incontro istituzionale presso l’Arena dello Stretto, dove interverranno figure di spicco del mondo dell’imprenditoria femminile. La giornata si concluderà con un gala esclusivo a Palazzo San Giorgio e al Teatro Cilea, che vedrà la partecipazione di ospiti internazionali.

L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie all’impegno di un team locale altamente qualificato, tra cui Rossella Delfino e Natalia Spanò. «Curare un evento di questa portata significa garantire che ogni dettaglio sia studiato con precisione, affinché Reggio Calabria possa offrire un’esperienza memorabile – spiegano ai nostri microfoni -. Il nostro obiettivo è che la comunità si senta parte integrante di questo appuntamento, con iniziative che coinvolgano attivamente la cittadinanza».

Elisabetta Marcianò, responsabile per i rapporti con il Comune e gli aspetti artistici, sottolinea l’importanza della tappa reggina. «Cash & Rocket non è solo una manifestazione automobilistica, ma un evento che intreccia arte, cultura e solidarietà. Reggio Calabria dimostra ancora una volta di essere pronta per ospitare appuntamenti di grande rilievo».

Prospettive future e impatto sul territorio

L’evento avrà ripercussioni positive non solo in termini di visibilità, ma anche dal punto di vista economico e turistico. L’incremento delle presenze atteso per la manifestazione e la promozione ad essa collegata si potrà tradurre in un significativo indotto per il settore alberghiero, della ristorazione e per le imprese locali. Inoltre, l’attenzione dei media offrirà un’opportunità unica per promuovere le eccellenze del territorio.

La partnership con Diemmecom e LaC permetterà di amplificare ulteriormente la portata comunicativa dell’evento, fornendo un racconto approfondito attraverso reportage, interviste e contenuti esclusivi. La copertura mediatica sarà strutturata per valorizzare non solo la manifestazione in sé, ma anche il contesto urbano e culturale che la ospita, creando un racconto integrato tra tradizione e innovazione.

Il 7 giugno, Reggio Calabria sarà sotto i riflettori internazionali, consolidando il suo posizionamento come destinazione strategica per eventi di alto profilo. Il connubio tra motori, imprenditoria e filantropia farà di questa tappa un’esperienza unica, capace di lasciare un’impronta significativa sia sul territorio che nell’immaginario collettivo.