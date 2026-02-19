L’ente del Terzo Settore che riunisce leader d’impresa e personalità accomunate da una solida cultura dell’impegno sociale, con l’obiettivo di sostenere conoscenza, prevenzione e ricerca scientifica

Si è tenuta oggi al Senato della Repubblica la presentazione ufficiale di Lu.N.A. – Luxury Network Association, Ente del Terzo Settore che riunisce leader d’impresa e personalità accomunate da una solida cultura dell’impegno sociale, con l’obiettivo di sostenere conoscenza, prevenzione e ricerca scientifica nell’ambito delle malattie rare.

Vittorio Savoia, Presidente di Lu.N.A., ha dichiarato: «In Lu.N.A. crediamo che il vero impatto sociale emerga quando chi ha successo nel mondo degli affari mette le proprie competenze e il proprio network a disposizione delle cause più importanti. Le malattie rare, purtroppo spesso trascurate, hanno bisogno di una visibilità che solo attraverso un lavoro di squadra possiamo ottenere. Siamo qui oggi per unire le forze e promuovere la ricerca e la prevenzione».

L’appuntamento, dal titolo «Gli occhi nel cielo, puntati sul futuro», si è svolto dalle 11.00 alle 12.00 presso la Sala Caduti di Nassiriya (Piazza Madama, 11), con l’introduzione della Senatrice Anna Maria Fallucchi. Il Presidente di Lu.N.A., Vittorio Savoia, ha illustrato gli obiettivi dell’associazione, mentre la giornalista Roberta Cannata, inviata del programma Check Up su Rai 1, ha moderato l’incontro.

Un network di leadership per il sociale

Lu.N.A. nasce dalla convinzione che competenze, relazioni e capacità decisionali possano generare valore collettivo quando orientate verso obiettivi condivisi e di lungo periodo: un networking inteso come responsabilità, capace di trasformare relazioni qualificate in azioni concrete a sostegno di iniziative scientifiche e divulgative, spesso meno visibili ma cruciali per pazienti, famiglie e comunità.

L’Associazione opera attraverso un modello filantropico fondato su selezione, responsabilità e continuità, sostenendo partnership con Enti del Terzo Settore, campagne di divulgazione scientifica e progetti di ricerca e prevenzione, con un’attenzione specifica alle malattie rare. Il contributo degli associati non è simbolico: competenze e relazioni vengono messe a disposizione dei progetti selezionati, accompagnandoli nel tempo per favorire percorsi di valore duraturo.

Le attività si sviluppano inoltre tramite eventi periodici dedicati a specifiche patologie o gruppi di malattie rare, concepiti come momenti di confronto qualificato tra associati, partner istituzionali e comunità scientifica. Lu.N.A. opera a livello nazionale, con eventi principali a Roma e Milano e una presenza attiva anche ad Arezzo e Verona.

Presentazione di un evento speciale

Durante l’evento è stato annunciato anche il tributo a Lucio Dalla, intitolato «La Sera dei Miracoli – Tributo a Lucio Dalla», che si terrà il 4 marzo 2026 alle ore 20:30 presso il Teatro Ghione di Roma. Lo spettacolo celebrerà la musica e l’eredità di uno dei più grandi cantautori italiani, con un omaggio al suo percorso artistico e alla sua produzione senza tempo. Parte del ricavato sarà devoluta ad AICARM – Associazione Italiana Cardiomiopatie.

Antonio Nasca, responsabile della Produzione e Direzione Artistica, pianoforte e voce del tributo, ha aggiunto: «Questo tributo a Lucio Dalla è una vera e propria missione per noi. Con la nostra interpretazione desideriamo trasmettere la magia della sua musica e, allo stesso tempo, dare visibilità a un tema fondamentale come quello delle malattie rare. Ogni nota, ogni parola è un impegno a sostenere una causa che ci sta a cuore».