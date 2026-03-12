L’evento “Caffè e Costituzione” in programma nella libreria Mondadori è occasione di porre domande (anche scomode) e chiarire i propri dubbi sulla consultazione del 22 e 23 marzo

Domande, dubbi perplessità e incertezze. Su tutto quello che ruota intorno alla riforma costituzionale sull’assetto della magistratura si potrà chiedere e ci si potrà confrontare con il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci e con l’avvocato Giuseppe Altieri, portavoce del comitato Avvocati per il No. L’appuntamento è domani, 13 marzo, alle 17, nella libreria Mondadori di corso Vittorio Emanuele a Vibo Valentia.

L’incontro si intitola “Caffè e Costituzione”, un incontro informale per porre domande, anche scomode, su come la riforma inciderà sulla vita dei cittadini, oltre che sul lavoro della magistratura e per poter arrivare, più consapevoli e preparati al referendum del 22 e 23 marzo prossimo. Un appuntamento importante perché ogni cittadino in grado di votare dovrà decidere su una legge che intacca la nostra carta costituzionale.