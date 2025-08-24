Il volto noto del cinema e della televisione ha fatto tappa nella nostra regione condividendo con i suoi numerosi follower momenti e scorci del territorio vibonese senza tralasciare i piatti della cucina mediterranea

Che la Calabria sia una terra di cui è facile innamorarsi è motivo di orgoglio per chiunque risieda dal Pollino allo Stretto. In ognuna delle cinque province calabresi, il territorio offre mille ed una ragione in più per lasciarsi sorprendere ed emozionare. C'è da aggiungere che, tra gli amanti della Calabria, non mancano artisti, cantanti e volti noti del piccolo e grande schermo.

Anche Roberto Farnesi, celebre attore e protagonista in diverse serie tv e soap opera come "Il Paradiso delle Signore", ha avuto modo sui social di raccontare il suo amore per la Calabria. L'interprete del commendatore Guarnieri ha raggiunto la nostra regione e, più precisamente, è stato ospite, a Ricadi, del Tonicello Resort. Nel corso della sua permanenza in provincia di Vibo Valentia, l'attore ha puntualmente lasciato apprezzamenti per la Calabria e per il buon cibo della zona. Attraverso la pubblicazione di video e foto sui suoi canali social, Farnesi ha voluto soffermarsi sulle bellezze naturalistiche ed i sapori autentici della regione. Ha inteso mettere in evidenza la predisposizione del territorio a stupire i numerosi turisti con i suoi scorci unici, i suoi paesaggi ed i profumi che si levano dalle cucine.

È spettato alla chef executive Eleonora Marcello, con i suoi menù a base di prodotti bio, a deliziare il palato di Roberto Farnesi proponendo ogni giorno le eccellenze della cucina mediterranea e la buona pasticceria: dalla prima colazione ai fine pasto.

«La presenza dell'attore nel nostro territorio e nel nostro resort ci rende fieri del nostro lavoro», commentano il responsabile della struttura Roberto Di Marco con la consorte Rosanna. «Da oltre cinquant'anni - aggiungono - svolgiamo attività di accoglienza, investendo tutta la nostra vita ed i nostri sacrifici per far sì che Ricadi sia sempre più un punto di riferimento del turismo internazionale e per tanti personaggi famosi. Il nostro grazie va a Roberto Farnesi per la sua presenza e per le belle parole spese per il nostro territorio».