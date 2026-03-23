All’interno della sala delle bandiere, sede del consiglio provinciale di Roma Capitale, si è svolta oggi l’investitura delle migliori eccellenze italiane nel settore Enogastronomico.

Presenti in sala personalità di grande rilievo nel panorama internazionale come il celebre critico enogastronomico Luigi Cremona, la dottoressa Piccoli, amministratrice della storica torrefazione Marziali che compie quest’anno 104 anni di attività e i migliori chef d’Italia.



In questa meravigliosa cornice si è fatto posto lo storico chef de Lapprodo di Vibo Marina Agostino Bilotta, che ha ricevuto l’investitura ufficiale di ambasciatore del gusto.

Premiata la sua carriera e il suo impegno che negli anni ha contribuito a portare avanti il nome della Calabria e delle sue eccellenze attraverso i suoi piatti.



Come sottolineato dal presidente dell’associazione DOC Italy Tiziana Sirna, «Il Premio ricevuto quest’anno ha un valore ampio se si pensa alla cucina italiana divenuta patrimonio Unesco, ed oggi in sala ci sono le persone che negli anni hanno contribuito fattivamente affinché la cucina italiana potesse diventare ciò».

La nomina dello chef, per Lapprodo, rappresenta una ulteriore conferma della continua e incessante ricerca e grande risultato poiché lo chef Bilotta è stato l’unico calabrese a ricevere l’ambito titolo.