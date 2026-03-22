Brevi momenti di tensione al seggio 74 della scuola elementare di via Negroni a Cosenza, dove il presidente della Regione Roberto Occhiuto si è recato questa mattina intorno alle 9.30 per le operazioni di voto legate al referendum confermativo sulla riforma della giustizia.

Mentre il governatore era in fila per votare, una donna che aveva già votato lo ha incrociato in uscita dal seggio e lo ha accusato ad alta voce di «aver rovinato la sanità in Calabria».

Le grida hanno attirato l’attenzione delle altre persone presenti al seggio, in un orario pieno in quanto vicini all’orario delle funzioni della vicina parrocchia di S. Aniello. La cosa è durata circa trenta secondi, poi la signora ha lasciato il seggio e Occhiuto ha proseguito la fila.