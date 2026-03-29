Il consigliere regionale di Forza Italia segue da mesi la vicenda della struttura: interlocuzioni con sindacati, Asp e istituzioni per garantire occupazione, servizi e nuovo bando. Lunedì sarà in Prefettura a Cosenza con i lavoratori

Il consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio interviene sulla complessa vicenda della Rsa San Francesco di Paola di San Nicola Arcella, sottolineando «un impegno costante, documentato e concreto portato avanti già da mesi». La Rsa San Francesco è di proprietà dell’Asp di Cosenza, mentre la struttura è gestita da società esterna.

È in corso di predisposizione il nuovo bando di gara e la vicenda è al centro di contrapposizione tra privati che ne rivendicano la gestione e che hanno adito la giustizia amministrativa.

«Sto seguendo con attenzione e continuità questa situazione – dichiara De Caprio – attraverso incontri diretti con i rappresentanti dei lavoratori e interlocuzioni con le organizzazioni sindacali, tra cui la CONFIAL, rappresentata da Domenico La Regina, oltre che con le istituzioni competenti».

In questo percorso, il consigliere regionale evidenzia il confronto avviato in tempi meno sospetti con il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Vitaliano De Salazar, con il quale sono state affrontate le principali criticità legate alla gestione della struttura, alla tutela dei servizi ai degenti, alla salvaguardia dei posti di lavoro e, quindi, alla fase di transizione in corso.

«Dal confronto con il commissario – prosegue De Caprio – ho raccolto importanti garanzie in merito all’impegno dell’Asp sia nella predisposizione celere del nuovo bando per la RSA (il vecchio è stato annullato dal Tar Calabria), sia nel rispetto rigoroso dei termini previsti dal capitolato».

Al centro dell’azione istituzionale, sottolinea il consigliere, vi sono due priorità fondamentali: da un lato la continuità e la qualità del servizio sociosanitario offerto sul territorio, dall’altro la tutela dei livelli occupazionali.

«A prescindere da chi andrà gestire la struttura, è necessario garantire – afferma De Caprio – la prosecuzione dei servizi in favore degli anziani ospiti della struttura, assicurando standard adeguati e continuità assistenziale. Allo stesso tempo, è imprescindibile salvaguardare il personale attualmente in servizio, nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle clausole sociali».

Quindi De Caprio conferma la propria presenza al tavolo istituzionale già convocato: «Lunedì sarò in Prefettura a Cosenza, insieme ai lavoratori, per partecipare all’incontro con il Prefetto o un suo delegato. Sarà un momento importante per rappresentare le istanze del territorio e contribuire a individuare un percorso condiviso».

Il consigliere ribadisce, infine, la volontà di continuare a seguire la vicenda con attenzione e senso di responsabilità: «Non si tratta di un intervento episodico, ma di un’attività costante che porto avanti da settimane, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, garantire i servizi e assicurare chiarezza in una fase complessa».