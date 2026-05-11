VIDEO | A ciascuno dei suoi animali Giuseppe aveva dato anche un nome. La comunità di Campana si stringe al 44enne e avvia una raccolta fondi: «Per lui erano un punto di riferimento». Sullo sfondo l’ombra della ‘ndrangheta

La sveglia ogni giorno all’alba per prendersene cura insieme a papà Alberto. Le mucche dell’azienda di famiglia, poco fuori dal centro abitato di Campana, per Giuseppe Ioverno, 44 anni affetto da autismo, erano diventate parte del sua perfetta quotidianità. È sufficiente incrociare il suo sguardo, dietro le grandi lenti dei suoi occhiali, per capire quanto sarà difficile spiegargli la crudeltà, che ha cambiato il passo alle sue giornate. Nel tocco gentile che riservava alle sue mucche, aveva ritrovato il suo modo di connettersi con il mondo attorno.

Poi tutto cambia. I ladri arrivano ben organizzati, si spostano lungo i campi, abbattono la recinzione del pascolo e caricano il bestiame su di un autocarro, dileguandosi in piena notte. C’è molto di più, per poter derubricare il fatto a gesto isolato. Sul versante ionico della Presila, tra crinali aspri alternati a boschi, dove si protendono borghi appartati, segnati dal tempo come Campana, si allungherebbe l’ombra delle ‘ndrine del Cirotano, forse interessate a nuovi pascoli per le proprie mandrie. Virginia, la sorella di Giuseppe, racconta del trauma vissuto dal fratello nel trovare le stalle vuote e denuncia: «Mio fratello è stato violentato, perché chi ha commesso il furto, era a conoscenza della sua fragilità».

A Campana, nel Cosentino, il furto di alcune mucche dall'azienda di famiglia ha stravolto la vita di Giuseppe, un quarantaquattrenne autistico che grazie al contatto con gli animali aveva trovato il modo di connettersi con il mondo.

A ciascuna delle sue nove mucche Giuseppe aveva dato finanche un nome. Nel volgere di una notte, quel mondo strutturato su abitudini e riferimenti sicuri, è scomparso. Ora non resta che sperare che gli animali, non siano stati già condotti al macello per eliminarne ogni traccia. La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web, fino ad interessare gruppi politici ed associazioni. Pino Flotta, presidente dell’associazione Vesca di Longobucco assicura: «Sappiamo che per lui quegli animali vigliaccamente sottratti rappresentavano un punto di riferimento importante. Abbiamo avviato una raccolta fondi per regalare a Giuseppe almeno una mucca».