La compagnia irlandese rafforza Lamezia, Reggio e Crotone con oltre 40 rotte, creando oltre 2.500 posti di lavoro e potenziando turismo, connettività e tariffe più basse tutto l’anno. Previsti, inoltre, più di tre milioni di passeggeri

Quattro aeromobili saranno basati in Calabria, due a Lamezia Terme e due a Reggio Calabria, per un investimento totale di 400 milioni di dollari nella Regione. Ryanair prevede 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%) tra Lamezia, Reggio e Crotone e 42 rotte, comprese cinque nuove destinazioni da Lamezia verso Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia.

Si tratta, scrive la compagnia in una nota, del "più grande operativo estivo di sempre per la Calabria", che segue il "significativo investimento effettuato nella Regione dopo l’abolizione, da parte del presidente Occhiuto, dell’addizionale municipale".

Ryanair sottolinea che questa scelta "continua a generare una crescita trasformativa in termini di occupazione, turismo e connettività tutto l’anno per la Calabria" e che la "continua crescita supporterà oltre 2.500 posti di lavoro locali e contribuirà allo sviluppo economico e turistico della Regione, potenziando la connettività durante tutto l’anno e offrendo tariffe più basse ai cittadini e ai visitatori".