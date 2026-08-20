Anche per quest'anno la tradizionale festa in onore della Madonna della Montagna di Polsi cambia scenario. Le celebrazioni religiose e i momenti di devozione previsti tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre si terranno interamente all'interno del centro abitato di San Luca, presso la Parrocchia di Santa Maria della Pietà.

La decisione è stata ufficializzata attraverso una nota diffusa dalla Commissione Straordinaria del Comune (composta dai commissari Reppucci, Mulè e Fusaro). Alla base del provvedimento ci sono motivi di sicurezza legati alla viabilità: il tratto di strada principale che collega la località Cano al Santuario è attualmente un cantiere aperto per interventi d'urgenza. I lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata richiedono l'impiego costante di mezzi d'opera di grandi dimensioni, una presenza che rende del tutto impossibile garantire il transito in sicurezza, sia per i veicoli sia per i pellegrini a piedi.

Per i tanti fedeli che ogni anno salgono nel cuore dell'Aspromonte per rendere omaggio alla Vergine, l'appuntamento si sposta dunque nel cuore del paese, replicando la formula già adottata nelle precedenti edizioni per permettere alla comunità di mantenere vivo il momento di preghiera pur nel rispetto dei cantieri in corso.