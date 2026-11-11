Nel 2024 quasi tutte le regioni italiane, ovvero 18 su 21, raggiungono la soglia di sufficienza, fissata a 60 punti, nelle tre aree di valutazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Fanno eccezione la Calabria, la Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano, che registrano almeno un punteggio insufficiente in una delle tre aree monitorate: prevenzione (che include anche vaccini e screening), area distrettuale (tra cui medicina di base e assistenza domiciliare) e ospedaliera. Tra le regioni con i risultati migliori ci sono l'Emilia-Romagna, che si colloca ai vertici in tutte e tre le aree, Pa di Trento, prima nella prevenzione e nell'area ospedaliera, e il Veneto, con il punteggio più alto nell'assistenza distrettuale. Emerge dalla relazione definitiva sul Nuovo sistema di garanzia dei Lea, pubblicata dal ministero della Salute e i cui risultati erano stati anticipati a luglio. In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano e la Sicilia non raggiungono la sufficienza nell'area della prevenzione, mentre la Calabria presenta un risultato insufficiente nell'area dell'assistenza distrettuale. Per quanto riguarda l'area della prevenzione i punteggi più elevati si registrano nella Provincia autonoma di Trento con 98 punti, seguita da Emilia Romagna con 97, Veneto e Lombardia, entrambe con 96 punti. Nell'area dell'assistenza distrettuale, il risultato migliore è quello del Veneto, con 95 punti. Seguono Emilia-Romagna e Toscana, entrambe con 94, e il Piemonte con 90 punti. Per l'area ospedaliera, infine, tutte le regioni superano la soglia di sufficienza e il punteggio più basso è quello di Molise (60), Valle d'Aosta (63) e Pa di Trento (64); invece in testa alla graduatoria figura, ancora una volta, la Provincia autonoma di Trento, con 94 punti, seguita dall'Emilia-Romagna con 91 e dalla Toscana con 90.