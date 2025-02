È stato Settembre a portarsi a casa la vittoria nella finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2025, battendo Alex Wyse in una serata carica di emozioni. Con il suo brano Vertebre, che vanta già oltre 6 milioni di stream su Spotify, Settembre ha convinto giuria e pubblico, aggiudicandosi il primo posto e il titolo di vincitore tra i giovani di questa edizione del Festival.

Il percorso che ha portato Settembre e Alex Wyse a sfidarsi sul palco dell’Ariston è stato lungo e combattuto. Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, ha conquistato la finale battendo al televoto Vale LP e Lil Jolie con il brano Rockstar. Originario di Como, Alex è già noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici 2021, dove è arrivato in finale, spianandosi la strada per una carriera in ascesa.

Tra i suoi brani più celebri ricordiamo Senza chiedere permesso, scritto per lui da Michele Bravi, e La mia canzone per te, creata insieme a Ermal Meta. Durante l’esperienza ad Amici, il cantante ha fatto parlare di sé non solo per la sua voce graffiante, ma anche per la storia d’amore con Cosmary Fasanelli, ex Velina mora di Striscia la Notizia. La loro relazione, seguita con affetto dai fan del talent, si è poi conclusa, lasciando comunque un segno nella memoria del pubblico.

Settembre, dal canto suo, ha seguito un percorso diverso ma altrettanto ricco di esperienze nel mondo dei talent. Da bambino ha partecipato a Io Canto, per poi approdare nel 2019 a The Voice of Italy e, nel 2023, a X Factor, dove ha fatto parte del team di Dargen D’Amico. Proprio a X Factor si è fatto notare per la scelta coraggiosa di reinterpretare Amandoti dei CCCP – Fedeli alla linea, conquistando una nuova fetta di pubblico grazie alla sua vocalità intensa e al suo stile unico.

Con il brano Vertebre, Settembre ha dimostrato tutta la sua maturità artistica, confermandosi come uno dei giovani talenti più promettenti della scena musicale italiana. Il pezzo, caratterizzato da un testo introspettivo e da sonorità moderne, è già diventato un piccolo fenomeno digitale, accumulando milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming.

La finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2025 è stata una vera e propria celebrazione del talento emergente. Per Settembre e Alex Wyse, questa esperienza rappresenta un trampolino di lancio verso il grande pubblico.

Mentre Settembre festeggia la sua vittoria, Alex Wyse può comunque dirsi soddisfatto del suo percorso, pronto a continuare a costruire una carriera che, fino a questo momento, si è rivelata costellata di successi e collaborazioni importanti.

Sanremo si conferma ancora una volta non solo una vetrina per gli artisti affermati, ma anche un’occasione per scoprire nuove voci destinate a lasciare il segno nella musica italiana.