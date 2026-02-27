Trenta campioni in gara celebrano il repertorio mondiale nella serata evento ideata da Carlo Conti. Attesa per il monologo del prof Schettini, mentre la scaletta nasconde un’incognita che apparirà più volte sul palco
Il venerdì del Festival è, per tradizione e cuore, la notte dei ricordi che si fanno presente. Questa sera, 27 febbraio, il Teatro Ariston si trasforma nel tempio delle cover, un format diventato appuntamento cult proprio grazie all’intuizione di Carlo Conti nel 2015. Trenta artisti, altrettanti ospiti e un viaggio senza confini tra i successi della musica italiana e internazionale.
Le sorprese: tra certezze e misteri
La conferenza stampa mattutina ha sciolto le riserve su alcuni momenti chiave, ma ha anche fittamente alimentato il mistero. Il Direttore Artistico ha calato l’asso: l’apertura sarà affidata a Laura Pausini. Un medley che Claudio Fasulo, vicedirettore del Prime Time, non ha esitato a definire un vero e proprio «colpo in contropiede» per spiazzare e infiammare il pubblico sin dai primi minuti.
Sul fronte dell’impegno sociale, confermata la presenza del Professor Vincenzo Schettini. Il celebre fisico affronterà il delicato tema delle dipendenze giovanili. Tuttavia, a tenere alta la curiosità è un dettaglio della scaletta ufficiale: tra i nomi dei big compare ripetutamente un «Mister X». Questo personaggio misterioso farà la sua prima apparizione alle 21:08, tornando poi sul palco in diverse occasioni durante la serata. Chi si cela dietro la maschera?
La maratona musicale: l’ordine d’uscita
La gara vera e propria inizierà alle 20:51 con l’energia di Elettra Lamborghini e le Las Ketchup. Il sipario calerà sulle esibizioni alle 01:06 con il duo Gassmann-Aiello, in attesa del verdetto finale previsto per l’una e ventidue del mattino.
Ecco l'ordine di uscita sul palco:
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé, sul palco alle 20:51
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via, sul palco alle 20:57
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli), sul palco alle 21:11
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli), sul palco alle 21:18
- Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini), sul palco alle 21:27
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina), sul palco alle 21:33
- Le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena – Occhi di gatto, sul palco alle 21:44
- Dargen D'Amico con Pupo – Su di noi, sul palco alle 21:50
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla), sul palco alle 21:56
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni), sul palco alle 22:02
- Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca – Vita (Gianni Morandi / Lucio Dalla), sul palco alle 22:11
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana), sul palco alle 22:18
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole (Mina), sul palco alle 22:24
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento, sul palco alle 22:37
- Raf con The Kolors – The Riddle (Nik Kershaw), sul palco alle 22:49
- J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato), sul palco alle 23:00
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp, sul palco alle 23:08
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani), sul palco alle 23:17
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame Mucho, sul palco alle 23:29
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack (Ray Charles), sul palco alle 23:47
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie), sul palco alle 23:53
- Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia), sul palco alle 00:00
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena (Zucchero), sul palco alle 00:06
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni, sul palco alle 00:15
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura (Gianna Nannini), sul palco alle 00:21
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour, sul palco alle 00:34
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André), sul palco alle 00:40
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà, sul palco alle 00:50
- Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco), sul palco alle 01:00
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante), sul palco alle 01:06