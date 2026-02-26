Una collaborazione nata da un legame profondo, umano prima ancora che artistico, porterà sul palco del Teatro Ariston uno dei momenti più attesi della serata dei duetti della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Maria Antonietta & Colombre, in gara con il brano La felicità e basta, saranno infatti affiancati venerdì sera dal cantautore calabrese Dario Brunori per reinterpretare “Il mondo” di Jimmy Fontana.

Per Brunori si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston dopo la partecipazione dello scorso anno come concorrente con “L’albero delle noci”, una presenza che assume un valore particolare alla luce del rapporto che lo lega al duo. «Dario Brunori è un nostro caro amico, oltre che un cantautore che stimiamo molto», hanno raccontato Maria Antonietta & Colombre.

Un legame che nasce agli inizi del loro percorso artistico: «Dario ha prodotto il mio primo disco nel 2012 – dice Maria Antonietta – , sono andata in Calabria nel suo studio a registrarlo. Io sono andato con lei –aggiunge il partner – , ci conoscevamo da pochissimo. Da quel momento Dario è diventato il nostro padrino».

Non manca l’ironia nel racconto dell’invito: «Questa è la ragione per cui si è sentito ricattato al punto di accettare l’invito per forza», scherzano di due – . Dario ci ha detto: “vengo solo perché siete voi, ho finito il tour, sono stanco morto”. Siamo maestri nei ricatti emotivi. Gli vogliamo molto bene e siamo felicissimi che sia con noi».

Coppia nella vita e anche nell’arte, Maria Antonietta & Colombre arrivano al Festival dopo due consolidate carriere soliste. Il loro sodalizio artistico nasce dal ritrovamento casuale di vecchie bozze scritte insieme, da cui è nato Luna di miele, il loro primo disco in duo, fino alla scelta di salire sul palco dell’Ariston con La felicità e basta, un brano che racconta una visione essenziale della vita.