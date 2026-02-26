Con quindici Big e spazio alle Nuove Proposte, la seconda serata scorre più fluida: Lauro sorprende anche da padrone di casa, Lillo accende la scena con la sua ironia e il voto di radio e televoto segna una distanza evidente dalla sala stampa

La seconda serata del Festival di Sanremo è la dimostrazione plastica che Carlo Conti sa fare una cosa molto televisiva: ascoltare il rumore e trasformarlo in ritmo.

Dopo il calo di ascolti della prima puntata rispetto allo scorso anno, il clima era quello delle grandi occasioni sotto osservazione. E Conti non ha fatto rivoluzioni, ma ha fatto qualcosa di più intelligente: ha lasciato respirare il varietà. Anche perché, diciamolo, durante la prima serata c’erano trenta cantanti in gara, uno dietro l’altro, una maratona quasi liturgica che inevitabilmente appesantiva la struttura. Oggi solo 15 Big più la gara delle Nuove Proposte. La differenza si sente. Il Festival prende aria, si muove, si concede pause e sorrisi.

E qui arriva il primo punto interrogativo: aprire con un blocco di perfetti sconosciuti è stata davvero la mossa migliore per incentivare gli ascolti? Le Nuove Proposte – vinte da Nicolò Filippucci e Angelica Bove – portano freschezza, ma messe in apertura rischiano di essere una scommessa azzardata in una serata in cui si voleva recuperare terreno. Forse spostarle più avanti avrebbe garantito una curva d’attenzione più stabile.

Detto questo, è bello vedere in queste serate ragazzi come LDA, Aka 7Even, Tredici Pietro che vivono il Festival come una festa, non come un esame. Se la godono, e si vede. Ed è forse l’immagine più sana di questa edizione.

Le canzoni intanto cominciano a diventare familiari. Le radio le passano in loop, in sala stampa si canticchiano i ritornelli, si scherza, si entra nel mood. Sanremo prende forma quando i brani smettono di essere «novità» e diventano «compagnia».

Laura Pausini è decisamente più sciolta rispetto alla prima sera. Meno tensione, più gioco. Il duetto con Achille Lauro su “16 marzo” ha avuto una delicatezza inattesa. Lauro, poi, ha alzato l’asticella con “Perdutamente”, accompagnato dal soprano Valentina Gargano e da un coro di venti elementi, in un omaggio toccante ai ragazzi scomparsi nella tragedia di Crans Montana. C’è chi sui social lo accusa di presenzialismo, chi lo definisce «prezzemolino» disposto a fare di tutto pur di apparire. La verità è più semplice: sa stare in scena e sa fare tutto. E sa farlo senza puzza sotto il naso.

La vera rivelazione, quindi? Lauro di nuovo conduttore. Disinvolto, ironico, presente.

A controbilanciare la compostezza fisiologica di Conti ci pensa il comico Lillo Petrolo. In questa seconda serata si è, come si dice, guadagnato il cachet: coreografie improvvisate, gag, presentazioni sopra le righe. Solleva il mood generale. Anzi, diciamolo: Lillo andrebbe tenuto tutte le sere. È l’elemento di leggerezza che evita l’effetto conferenza stampa permanente.

Spiccano Fulminacci con la sua «Stupida sfortuna», perfetta colonna sonora per una passeggiata malinconica a Testaccio, e Nayt, 31 anni, rapper di Isernia dal power rap ricercato, intenso nei contenuti e nei toni. La sua presenza segna uno scarto generazionale interessante.

Il premio alla carriera a Fausto Leali è un atto dovuto, quasi un abbraccio collettivo. Mentre l’omaggio a Ornella Vanoni, affidato alla nipote Camilla Ardenzi sulle note di «L’Eternità», aggiunge una nota di grazia familiare.

Capitolo Elettra Lamborghini: una delle presenze più divertenti. Sui social combatte contro le feste sanremesi che non la fanno dormire, in una narrazione da diva esasperata che strizza l’occhio al pubblico. Il suo «Voilà» è già un tormentone annunciato per video di TikTok e vacanze di Ferragosto.

Pilar Fogliati, invece, resta più leggera, in armonia con il gruppo, senza strafare.

Interessante la frattura tra sala stampa e altre giurie. Per la giuria delle radio e televoto passano Tommaso Paradiso, LDA, Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta. È evidente che radio e televoto intercettano gusti diversi rispetto ai giornalisti. LDA e Aka7 portano un voto giovane e compatto, Nayt intercetta una nicchia urban forte. Fedez e Masini si confermano trasversali: piacciono alla stampa, al televoto, alle radio. Fortissimi. Ermal Meta beneficia di un brano che ha colpito molto il pubblico da casa.

Il Festival, insomma, si sta assestando. Meno affanno, più spettacolo. E forse la lezione è semplice: Sanremo funziona quando smette di essere una lista di esibizioni e torna a essere, nel senso più classico del termine, varietà.