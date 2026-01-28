Per la serata delle cover del Festival, il cantautore calabrese protagonista lo scorso anno è pronto a tornare sul palco di Sanremo. Duetto annunciato con Maria Antonietta e Colombre, salvo smentite dell’ultimo momento.

Nella serata dei duetti di Sanremo, tra le più attese e seguite dal pubblico, ci sarà anche Brunori Sas. Il ritorno del cantautore calabrese sul palco dell’Ariston, dato per certo salvo smentite dell’ultimo momento, rappresenta uno dei passaggi più significativi della serata delle cover del Festival, in programma il 27 febbraio.

Carlo Conti, durante l’ascolto dei brani riservato alla stampa, ha annunciato che i duetti sarebbero stati ufficializzati “questa settimana”. In attesa della comunicazione definitiva, le indiscrezioni si sono rincorse con insistenza, ma su un punto il quadro appare ormai definito: Brunori tornerà a Sanremo come protagonista della serata delle cover, confermando un legame con il Festival che negli anni si è rafforzato, edizione dopo edizione.

Secondo quanto filtra dagli ambienti musicali, Brunori sarà sul palco insieme a Maria Antonietta e Colombre. Un trio che unisce sensibilità diverse ma affini, accomunate da una scrittura attenta alle parole e da una forte identità autoriale. La scelta di Brunori si inserisce in una serata che punta a mettere in dialogo generazioni e linguaggi, valorizzando la dimensione del racconto musicale più che l’effetto spettacolare fine a se stesso.

Per il pubblico calabrese, il ritorno di Brunori all’Ariston assume un significato particolare. Nato artisticamente in Calabria e rimasto sempre legato alla sua terra, il cantautore rappresenta una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. La sua presenza nella serata dei duetti riporta idealmente la Calabria al centro del Festival, in un contesto che tradizionalmente celebra la storia e l’evoluzione della canzone italiana.

La serata delle cover, come previsto dal regolamento, vedrà ciascuno dei 30 artisti in gara reinterpretare un brano italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2025, affiancato da un ospite. Anche quest’anno Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big possano duettare tra loro, anche se al momento questa resta un’opzione limitata a pochi casi. Nel panorama ancora in via di definizione, il nome di Brunori emerge come una delle certezze.

Accanto al ritorno del cantautore calabrese, circolano altre ipotesi che delineano il profilo della serata. Dargen D’Amico dovrebbe esibirsi con i Ricchi e Poveri sulle note di Sarà perché ti amo. Fedez e Marco Masini potrebbero salire sul palco insieme a Chiello per reinterpretare Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, uno dei pochi duetti tra Big su cui sarebbe stato raggiunto un accordo completo. Tommaso Paradiso avrebbe scelto gli Stadio, mentre Enrico Nigiotti dovrebbe essere affiancato da Alfa.

Ma è il ritorno di Brunori a rappresentare uno dei punti di equilibrio della serata. La sua presenza si colloca in una tradizione di Sanremo che, soprattutto nella serata delle cover, ha spesso trovato nel cantautorato uno dei suoi momenti più solidi e riconoscibili. Un ritorno che non ha il sapore della comparsata, ma quello di una continuità artistica con il Festival.

Molte collaborazioni restano ancora formalmente da chiudere, e fino all’annuncio ufficiale di Carlo Conti nulla può dirsi definitivo. Tuttavia, il rientro di Brunori nella serata dei duetti viene dato come acquisito, con gli ultimi dettagli legati più agli aspetti organizzativi che alle scelte artistiche. Il direttore artistico avrebbe sollecitato artisti e management proprio per arrivare a un quadro stabile in tempi rapidi.

Nel frattempo, la serata delle cover si conferma uno dei momenti più strategici del Festival: una vetrina trasversale, capace di mettere insieme memoria e presente, pubblico generalista e ascoltatori più attenti alla scrittura. In questo contesto, la presenza di Brunori rafforza l’identità di una serata che punta sulla qualità musicale e sulla forza delle canzoni.

Per la Calabria, è anche il ritorno di una voce che negli anni ha saputo raccontare il Sud senza retorica, portandolo nei grandi palchi nazionali con uno sguardo personale e riconoscibile. All’Ariston, nella serata dei duetti, Brunori tornerà così a essere non solo un ospite, ma uno dei simboli di un Sanremo che continua a intrecciare territori, storie e musica.