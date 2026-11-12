«Al di là della fondatezza delle minacce, che non possono comunque essere ignorate da chi è investito di grandi responsabilità in ordine alla sicurezza, riteniamo indispensabile e pertanto lo richiediamo espressamente, che in ogni territorio siano attivati nuclei di supporto alle scuole, coordinati dalle Prefetture, con il coinvolgimento degli uffici scolastici territoriali, delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti locali, col compito di assicurare il necessario raccordo tra tutti i soggetti e le istituzioni coinvolte, garantendo alle scuole un sostegno tempestivo nella gestione di emergenze, come quelle che si sono verificate in questi ultimi due giorni». A dirlo sono Ivana Barbacci, segretaria generale, e Raffaele Vitale, coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici della Cisl Scuola.

«In occasioni del genere ogni dirigente - aggiungono Barbacci e Vitale - deve poter contare, da subito, su un referente istituzionale immediatamente raggiungibile, su indicazioni operative tempestive e su procedure condivise anche per le comunicazioni alle famiglie. Quando come in questi giorni segnalazioni allarmanti arrivano contemporaneamente a più istituti, oltre al supporto di chi può verificarne con la dovuta competenza il grado di attendibilità occorre anche un coordinamento sul territorio che favorisca l'adozione di comportamenti omogenei e coerenti da parte delle istituzioni scolastiche».

«I dirigenti scolastici e le scuole - concludono - non possono essere lasciati soli, come purtroppo accade molto spesso, a fronteggiare le più svariate emergenze. A chi ha la responsabilità quotidiana di una comunità scolastica va garantito il sostegno operativo delle istituzioni del territorio, specie nel momento in cui è chiamato a prendere decisioni che riguardano la sicurezza di tutti».