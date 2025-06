Ospite negli studi del Reggino.it, nel format A tu per tu, il prorettore dell’università Mediterranea con delega al polo territoriale Sna per la Calabria annuncia le proposte formative legate al tema di cui è capofila in Italia

Un centro di formazione per dirigenti e funzionari pubblici, che si attesta sempre più su livelli di eccellenza e che per la sua collocazione geografica è stato indicato come capofila, e dunque riferimento per tutto il Paese, in tema di Migrazioni.

Per il polo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna) della Calabria, nel cuore del Mediterraneo, con sede a Reggio (istituito nel 2023 e il primo a essere nato in Italia) questo secondo anno sarà anche l’anno in cui partiranno i corsi specifici in materia di cittadinanza e intercultura e di emergenza migratoria.

Daniele Cananzi, prorettore dell’università Mediterranea delegato per le politiche culturali di Ateneo e per la Scuola nazionale dell’Amministrazione, ospite nel nostro format A tu per tu, presso gli studi del Reggino.it, illustra il percorso e le prospettive del polo formativo territoriale della regione Calabria, con sede presso il dipartimento Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Digies dell'università Mediterranea sito a palazzo Zani a Reggio.

