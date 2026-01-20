Continua il maltempo anche nella giornata di mercoledì 21 gennaio. Oggi si colora di rosso anche il Lametino e il Vibonese. L’elenco dei Comuni che chiuderanno gli istituti scolastici

Per il terzo giorno consecutivo saranno chiuse diverse scuole domani, mercoledì 21 gennaio a causa dell’allerta meteo.

Nel nuovo bollettino della Protezione civile regionale, che conferma un ulteriore aumento delle precipitazioni in alcune aree per a giornata di oggi, passa al massimo livello di allerta anche il territorio lametino e vibonese. Restano invece in allerta rossa il Reggino jonico e tirrenico e il Catanzarese jonico.

Vengono inoltre collocate in allerta arancione le zone 5 e 6 (aree ioniche settentrionali), mentre rimangono in allerta gialla le zone 1 e 2, corrispondenti ai settori tirrenici settentrionali.

Per domani, mercoledì 21 gennaio, nell’area Calabria 3 l’allerta dovrebbe tornare arancione, in quanto i modelli indicano una possibile attenuazione del maltempo nella seconda parte della giornata.

Intanto per la giornata di domani resteranno chiuse diverse scuole: