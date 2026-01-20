Continua il maltempo anche nella giornata di mercoledì 21 gennaio. Oggi si colora di rosso anche il Lametino e il Vibonese. L’elenco dei Comuni che chiuderanno gli istituti scolastici
Per il terzo giorno consecutivo saranno chiuse diverse scuole domani, mercoledì 21 gennaio a causa dell’allerta meteo.
Nel nuovo bollettino della Protezione civile regionale, che conferma un ulteriore aumento delle precipitazioni in alcune aree per a giornata di oggi, passa al massimo livello di allerta anche il territorio lametino e vibonese. Restano invece in allerta rossa il Reggino jonico e tirrenico e il Catanzarese jonico.
Vengono inoltre collocate in allerta arancione le zone 5 e 6 (aree ioniche settentrionali), mentre rimangono in allerta gialla le zone 1 e 2, corrispondenti ai settori tirrenici settentrionali.
Per domani, mercoledì 21 gennaio, nell’area Calabria 3 l’allerta dovrebbe tornare arancione, in quanto i modelli indicano una possibile attenuazione del maltempo nella seconda parte della giornata.
Intanto per la giornata di domani resteranno chiuse diverse scuole:
- Benestare
- Bova Marina
- Caulonia
- Marina di Gioiosa Ionica
- Melito Porto Salvo
- San Lorenzo
- Locri
- Siderno
- Botricello
- Polistena
- Maida
- Caraffa
- Sellia Marina
- Squillace
- Gasperina
- Borgia
- Miglierina
- Girifalco
- San Nicola da Crissa
- Marcellinara
- San Pietro a Maida
- Simeri Crichi
- Petronà
- Antonimina
- Rizziconi
- Polia
- Melicucco
- Cerenzia
- Serra San Bruno
- Villa San Giovanni
- Crotone
- Brognaturo
- Reggio Calabria
- Nocera Terinese
- San Nicola Dell’Alto
- Arena
- Briatico
- Castelsilano
- Falerna
- Cessaniti
- Catanzaro
- Cinquefrondi
- Petilia Policastro
- Rosarno
- Seminara
- Acri
- Bocchigliero
- Vibo Valentia
- Spadola
- Dinami
- Vazzano
- Oppido Mamertina
- Gioia Tauro
- Soriano