Per il terzo giorno consecutivo saranno chiuse diverse scuole domani, mercoledì 21 gennaio a causa dell’allerta meteo.

Nel nuovo bollettino della Protezione civile regionale, che conferma un ulteriore aumento delle precipitazioni in alcune aree per a giornata di oggi, passa al massimo livello di allerta anche il territorio lametino e vibonese. Restano invece in allerta rossa il Reggino jonico e tirrenico e il Catanzarese jonico.

Meteo

Allerta rossa in Calabria: fino alla mezzanotte di oggi massimo allarme nelle province di Catanzaro, Reggio e Vibo Valentia

Redazione Attualità
Allerta rossa in Calabria: fino alla mezzanotte di oggi massimo allarme nelle province di Catanzaro, Reggio e Vibo Valentia

Vengono inoltre collocate in allerta arancione le zone 5 e 6 (aree ioniche settentrionali), mentre rimangono in allerta gialla le zone 1 e 2, corrispondenti ai settori tirrenici settentrionali.

Per domani, mercoledì 21 gennaio, nell’area Calabria 3 l’allerta dovrebbe tornare arancione, in quanto i modelli indicano una possibile attenuazione del maltempo nella seconda parte della giornata. 

Intanto per la giornata di domani resteranno chiuse diverse scuole:

  • Benestare
  • Bova Marina
  • Caulonia
  • Marina di Gioiosa Ionica
  • Melito Porto Salvo
  • San Lorenzo
  • Locri
  • Siderno
  • Botricello
  • Siderno
  • Polistena
  • Maida
  • Caraffa
  • Sellia Marina
  • Squillace
  • Gasperina
  • Borgia
  • Miglierina
  • Girifalco
  • San Nicola da Crissa
  • Marcellinara
  • San Pietro a Maida
  • Simeri Crichi
  • Petronà
  • Antonimina
  • Rizziconi
  • Polia
  • Melicucco
  • Cerenzia
  • Serra San Bruno
  • Villa San Giovanni
  • Crotone
  • Brognaturo
  • Reggio Calabria
  • Nocera Terinese
  • San Nicola Dell’Alto
  • Arena
  • Briatico
  • Castelsilano
  • Falerna
  • Cessaniti
  • Catanzaro
  • Cinquefrondi
  • Petilia Policastro
  • Rosarno
  • Seminara
  • Acri
  • Bocchigliero
  • Vibo Valentia
  • Spadola
  • Dinami
  • Vazzano
  • Oppido Mamertina
  • Gioia Tauro
  • Soriano