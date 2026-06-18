In occasione dell'avvio degli Esami di Stato, il garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, Avv. Ernesto Siclari, rivolge il proprio più sincero augurio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare una delle tappe più significative del loro percorso formativo e personale.

«Un particolare pensiero va agli studenti con disabilità, che hanno il diritto di sostenere gli esami in condizioni di piena uguaglianza, attraverso strumenti, modalità e supporti coerenti con il proprio Piano Educativo Individualizzato e con quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ordinanza ministeriale che disciplina gli Esami di Stato richiama con chiarezza principi fondamentali di inclusione e personalizzazione, prevedendo prove equipollenti, tempi differenziati, adattamenti delle modalità di valutazione, assistenza per l'autonomia e la comunicazione e ogni altro supporto necessario affinché ciascun candidato possa esprimere al meglio le proprie competenze e capacità.

Il rispetto di tali disposizioni non rappresenta una concessione, ma l'attuazione concreta di un diritto costituzionalmente garantito. È pertanto fondamentale che tutte le istituzioni scolastiche, le commissioni d'esame e i soggetti coinvolti operino con attenzione, sensibilità e rigore, assicurando la piena applicazione delle misure previste e la tutela della dignità di ogni studente.

La scuola inclusiva si misura soprattutto nei momenti più importanti del percorso educativo. Gli esami devono essere un'occasione di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno e non un ostacolo determinato da barriere organizzative o da interpretazioni restrittive delle norme.

A tutti i maturandi calabresi giunga il mio più caloroso "in bocca al lupo". Affrontate questa prova con serenità, fiducia e consapevolezza del percorso compiuto. Alle famiglie, ai docenti e agli operatori scolastici rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente a sostegno dei nostri giovani.

La Regione Calabria continuerà a vigilare affinché i diritti degli studenti con disabilità siano sempre pienamente rispettati e affinché il principio di inclusione trovi concreta attuazione in ogni contesto educativo», conclude il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari.