Andrà al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri il riconoscimento alla carriera che gli verrà tributato il prossimo 31 ottobre nel corso della diciottesima edizione del Premio di poesia dialettale intitolato al poeta sidernese Giomo Trichilo, che chiuderà un mese di grandi eventi promossi dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Il premio alla carriera al magistrato geracese costituisce un doveroso tributo all’instancabile attività requirente di Nicola Gratteri e anche all’autorevole contributo in termini di conoscenza del fenomeno mafioso in tutti i suoi aspetti ed espressioni criminali, e di diffusione della cultura della legalità e dell’antimafia, fornito da coautore, insieme al giornalista Antonio Nicaso, di decine di saggi, oltre che come ospite in conferenze, programmi radiotelevisivi e incontri con gli studenti.

Il riconoscimento a Gratteri costituirà il momento culminante della diciottesima edizione della rassegna di poesia in vernacolo, che torna dopo sette anni di assenza. Ideata dal giornalista Antonio Tassone, organizzatore e direttore artistico anche della diciottesima edizione, quest’anno la kermesse sarà impreziosita dalla presenza dei poeti vincitori delle passate edizioni che si alterneranno al microfono per declamare i propri versi, restituendo al pubblico calabrese una delle manifestazioni culturali più amate di sempre.

Il premio alla carriera al dottor Gratteri s’inquadra nell’impegno quotidiano dell’Amministrazione Fragomeni nella lotta contro ogni forma di violenza e sopraffazione mafiosa, a partire dal coinvolgimento degli studenti delle scuole cittadine, come accade per il premio intitolato a Gianluca Congiusta, vittima innocente di ‘ndrangheta. Conclude, inoltre, il mese di ottobre, che nel calendario ufficiale della Direzione Nazionale Antimafia del 2026 è dedicato proprio al Sindaco Mariateresa Fragomeni che, come si legge nella pagina del mese, «si è impegnata pubblicamente per la ricostruzione della legalità e la trasparenza amministrativa dell’istituzione locale».