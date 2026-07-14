L'offensiva legale che coinvolge il giornalista e la redazione solleva interrogativi sul confine tra diritto di difesa e rischio di intimidazione nei confronti dell'informazione

Il giornalismo d’inchiesta, nel nostro Paese, abita da sempre una terra di frontiera: un territorio esposto a venti contrari, dove il successo di pubblico non rappresenta uno scudo ma, talvolta, il moltiplicatore di una sottile e sistematica reazione. Quando una trasmissione televisiva come “Report” riesce a coniugare rigore documentale e ascolti straordinari, radicandosi profondamente nella coscienza civile degli spettatori, diventa di fatto inattaccabile attraverso i canali ordinari della decisione editoriale. Una chiusura d’autorità, un taglio netto calato dall’alto, si trasformerebbe inevitabilmente in un boomerang politico e mediatico, troppo rumoroso e costoso da gestire per chiunque.

È proprio in questo spazio che i meccanismi di pressione mutano pelle, abbandonando la verticalità dell’ordine censorio per assumere le forme più oblique, silenziose e logoranti della controffensiva indiretta. Si assiste così a un paradosso tutto italiano: la forza dei numeri e l’efficacia dell’inchiesta non mettono al sicuro una redazione, ma ne accelerano l’isolamento. Il terreno dello scontro si sposta dai palinsesti alle aule giudiziarie, dalle scelte di programmazione alle procure e alle commissioni di vigilanza, dove l’arma principale diventa l’esposto, la richiesta di risarcimento e l’attivazione di un contenzioso permanente.

I fatti recenti che riguardano il programma di Rai 3 ne sono la rappresentazione più evidente e mostrano una pressione che si muove contemporaneamente su due fronti: quello politico e quello economico. Da un lato, l’annuncio di un esposto alla Procura della Repubblica predisposto da Fratelli d’Italia sul caso Ranucci-Lavitola; dall’altro, una pioggia di azioni legali e richieste di risarcimento danni di importi milionari. Tra queste spicca quella da cinque milioni di euro avanzata da Paolo Zampolli, oltre ai procedimenti che vedono coinvolte figure come Cipriani e Minetti. L’aspetto forse più emblematico e allarmante della vicenda, tuttavia, risiede in un dettaglio tecnico ma cruciale: l’avvicinarsi di scadenze processuali e procedure di mediazione che, per la prima volta, si profilano senza la copertura assicurativa e legale della Rai.

L’obiettivo più profondo di questa strategia non è la smentita nel merito – spesso impossibile di fronte a fatti documentati e verificati dai giornalisti della redazione – bensì l’asfissia finanziaria e psicologica. Quando le tutele dell’azienda radiotelevisiva pubblica iniziano a mostrare crepe, o quando si profila il rischio concreto che i singoli professionisti debbano rispondere personalmente, con il proprio patrimonio, a pretese risarcitorie da milioni di euro, il messaggio diventa fin troppo chiaro. Si tenta di generare un effetto dissuasivo, quel congelamento della libertà di stampa che non ha bisogno di decreti o di sigilli, ma si affida al peso insostenibile della responsabilità individuale.

In questo scenario, difendere la continuità di un racconto senza sconti significa assumersi un carico che va ben oltre il dovere professionale. Chi, come Sigfrido Ranucci e i giornalisti di Report, sceglie di rimanere in prima linea, continuando a porre domande scomode anche quando il contesto diventa ostile e vengono meno le tutele più elementari, dimostra una tenacia che merita qualcosa di più della semplice attenzione della cronaca: richiede una vicinanza capace di comprendere la solitudine di certi momenti. Il rischio concreto è che sia proprio questo logoramento progressivo, fatto di udienze, scadenze giudiziarie e minacce patrimoniali, a spegnere una voce che la politica e l’editoria non potrebbero mai permettersi di silenziare alla luce del sole.

Mantenere lo sguardo fermo sui fatti, senza cedere alle iperboli o alle lamentele, resta l’unica risposta possibile. La qualità della nostra democrazia si misura anche dalla capacità di proteggere chi fa luce negli angoli più bui, evitando che il giornalismo d’inchiesta si trasformi in un atto di eroismo privato pagato a caro prezzo, invece di rimanere ciò che, costituzionalmente, è: un pilastro irrinunciabile del servizio pubblico e del diritto dei cittadini a essere informati.

*Documentarista Unical