La difesa del pluralismo informativo e della prominence dei media locali nell'ecosistema digitale è stata al centro dell'intervento di Rosario Alfredo Donato, Direttore Generale di Confindustria Radio Televisioni (CRTV), ospite negli studi di LaC TV presso la suite aeroportuale di Lamezia Terme all'interno della trasmissione in diretta Zigo Zago Summer, condotta da Simona Palaia e Italo Palermo.

Presente in Calabria nella sua città d'origine, Palmi, il vertice di CRTV ha illustrato il lavoro e l'impegno costante dell'associazione a tutela di tutto il comparto radiotelevisivo.

Donato ha rimarcato l'attenzione della Confindustria di settore non soltanto verso i grandi network nazionali, ma soprattutto verso il tessuto fondamentale delle emittenti locali, capaci di garantire un'informazione capillare e vicina ai cittadini.

Tra i temi cardine toccati durante la diretta, la necessità di garantire la prominence (visibilità e risalto prioritario) dei canali tradizionali sulle Smart TV e sulle piattaforme di streaming.

In un mercato dominato dagli algoritmi proprietari e da interfacce complesse, difendere la presenza immediata dei media locali e lineari è considerato da Confindustria Radio TV uno strumento essenziale per garantire un reale pluralismo e tutelare la sovranità culturale del Paese, evitando che l'informazione di qualità venga marginalizzata.

Nel corso del suo approfondito intervento, Donato ha rivolto parole di grande apprezzamento per il lavoro e i risultati che sta ottenendo LaC TV insieme al suo editore Domenico Maduli. L'emittente è stata indicata come un modello virtuoso di televisione radicata sul territorio calabrese: un'azienda editoriale attenta alle istanze delle comunità locali, capace di far crescere costantemente i propri ascolti e di produrre informazione di qualità senza mai rinunciare alla propria identità.

Un presidio informativo essenziale che dimostra la forza e la modernità della TV di prossimità nel panorama mediale contemporaneo.