L'assemblea approva il bilancio 2025, che registra un utile di 8 milioni e mezzo, e rinnova le cariche per il triennio 2026-2028. A Ciucci tutte le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della società

Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria della società Stretto di Messina, che ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un risultato positivo. La società registra infatti un utile di 8,5 milioni di euro, confermando un andamento economico solido e in crescita.

Nel corso della seduta, l’Assemblea ha inoltre proceduto al rinnovo delle principali cariche societarie. «È stato confermato Pietro Ciucci nel ruolo di Amministratore Delegato», mentre alla presidenza è stato nominato Maurizio Basile. Un passaggio che segna continuità nella gestione operativa e, allo stesso tempo, un rinnovamento nella governance.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2026-2028, risulta composto da Maurizio Basile (Presidente), Pietro Ciucci (Amministratore delegato), e dai consiglieri Eleonora Maria Mariani, Ida Angela Loredana Nicotra e Marco Stasi. Parallelamente, è stato definito anche il nuovo Collegio Sindacale, con Gianpaolo Davide Rossetti nel ruolo di presidente, affiancato dai sindaci Barbara Branca e Vittorio Zupo, oltre ai supplenti Giuseppe Mongiello e Valeria Giancola.

L’Assemblea ha poi rafforzato ulteriormente il ruolo dell’amministratore delegato, stabilendo che «a Pietro Ciucci sono state conferite tutte le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della società», consolidando così una linea decisionale chiara e accentrata.

Non è mancato, infine, un momento dedicato ai ringraziamenti istituzionali. «Gli azionisti, insieme al Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore delegato, hanno espresso gratitudine» nei confronti del presidente uscente Giuseppe Recchi, del consigliere Giacomo Saccomano e della presidente del Collegio Sindacale Paola Noce, «per l’attività svolta con impegno e dedizione».

Un passaggio di testimone che si inserisce in una fase strategica per la società, chiamata a proseguire il proprio percorso con una struttura rinnovata ma nel segno della continuità gestionale.