Momento speciale per il Coordinamento regionale delle Consulte studentesche alla vigilia del nuovo anno. A segnare il “debutto” dei neo presidenti, riunitisi per la prima volta, è stato infatti l’incontro con il direttore generale dell’Usr Calabria Loredana Giannicola che – riporta una nota diffusa dalle Coordinamento delle Consulte – «a pochi giorni dal proprio insediamento, ha fortemente voluto aprire subito un dialogo sereno e costruttivo con ognuno di loro. I presidenti, infatti, sono stati invitati ad esprimere il loro parere in merito ai vari argomenti esposti dal direttore generale che li ha intrattenuti con un excursus sullo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, definita pietra miliare della partecipazione studentesca e, pertanto, valorizzato dal ministro Valditara. A questo proposito, e con specifico riferimento ai recenti aggiornamenti dello Statuto, la responsabile delle Consulte, Franca Falduto, ha ricordato che entro il 5 gennaio l’USR attende le candidature di quegli Enti/Associazioni che intenderanno collaborare con le Istituzioni scolastiche organizzando per brevi periodi attività alternative a quelle scolastiche ed invitando gli stessi presidenti a collaborare diffondendo l’Avviso pubblicato sul sito dell’Usr».

Durante l’incontro il direttore generale ha, inoltre, sollecitato il confronto con le Consulte delle altre regioni al fine di «esportare ed importare le “best pratices” e, quindi, esporre anche il volto migliore del mondo della Scuola, troppo spesso offuscato dalla pubblicizzazione di eventi negativi che, seppur esistono, non devono prevalere sui tanti risultati positivi che le nostre scuole faticosamente raggiungono. A questo proposito è intervenuto il presidente della CPS di Reggio Calabria, Hermes Praticò, evidenziando che ha avviato alcuni contatti interregionali dei quali ha successivamente resi edotti gli altri presidenti al tavolo di lavoro. Il colloquio si è poi esteso all’Intelligenza Artificiale definito dalla DG Giannicola un’opportunità offrendo l’input al presidente della CPS di Catanzaro, Antonio Rizzo, vice presidente del Coordinamento, di esporre le attività realizzate durante il Summit mondiale sull’AI svoltosi a Napoli circa un mese fa al quale ha partecipato una rappresentanza delle Consulte calabresi guidate da Franca Falduto».

Tanti altri argomenti sono stati affrontati: l’uso dei telefoni cellulari in classe, il rapporto sinergico e propositivo con le Istituzioni, la cura nel relazionarsi pubblicamente senza mai dimenticare di essere stati eletti per rappresentare tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado attraverso i componenti di quel fondamentale pilastro del sistema educativo italiano che è la Consulta studentesca. Riferisce ancora la nota: «Sul senso di responsabilità che, assumendo un ruolo di rappresentanza deve animare ogni studente eletto è intervenuta la presidente della CPS di Vibo Valentia, Marinella Daffinà, presidente del COR sostenuta anche dai presidenti delle CCPPSS di Cosenza e Crotone, Francesca Medaglia e Giuseppe Malena. Nel concludere un colloquio tanto esaustivo quanto gratificante per tutti i presenti, il direttore generale Loredana Giannicola, ha ribadito la ferma intenzione, col prezioso supporto degli stessi presidenti e della loro responsabile Franca Falduto, di valorizzare il protagonismo studentesco favorendo ogni occasione coerente con il raggiungimento di questo nobile obiettivo».