Teresa Pensabene

Al Comune di Reggio Calabria scoppia un caso unico nel Paese, che rischia di costare la seggiola alla consigliera del Pd, nonostante sia stata la prima dei non eletti. Dopo sospensioni, surroghe e ripescaggi ora si profila anche il ricorso al Tar. Non per attaccamento alla poltrona, assicura, ma per il rispetto della volontà degli elettori. Solo per puro caso questi coincidono con i suoi.