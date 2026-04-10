Panoramica completa disponibile e consultabile della propria condizione di esposizione finanziaria raggiungibile tramite Spid ed altre chiavi di autenticazione

Non bastano le impennate del combustibile alle pompe di rifornimento e gli aumenti delle forniture energetiche. A vessare i contribuenti italiani, ed i calabresi in particolare, ci sono le pendenze pregresse comunque da saldare al fisco, da cui ora arriva quantomeno un aiuto in termini di chiarezza e trasparenza.

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria", che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e su quelli già saldati, sull'esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni.

Con pochi clic l'utente può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online. La risorsa, realizzata in collaborazione col partner tecnologico Sogei, è accompagnata da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.

Al servizio si accede sia tramite identità digitale con Spid ed altre chiavi per privati, professionisti e imprese sia in EquiPro, l'area riservata agli intermediari fiscali abilitati.

Il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e, su richiesta, ottenere il prospetto di sintesi con tutti gli atti riferiti al codice fiscale oggetto della richiesta. Nel prospetto sono riportati la tipologia del documento, l'ente creditore, la data di notifica, l'importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene inoltre evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.