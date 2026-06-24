Si è chiusa con una partecipazione significativa l’ottava edizione dell’Infiorata di Taurianova, manifestazione che anche quest’anno ha trasformato il centro cittadino in un percorso di arte e composizioni floreali, richiamando visitatori e appassionati da diversi centri del territorio.

A tracciare un primo bilancio dell’evento è l’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore della manifestazione come occasione di promozione della città e di coinvolgimento della cittadinanza.

«L’Infiorata rappresenta un appuntamento capace di valorizzare il territorio, promuovere la partecipazione e rafforzare il senso di appartenenza», evidenzia l’amministrazione, che ha voluto ringraziare tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Pro Loco, alle associazioni cittadine, ai volontari, agli artisti e a quanti hanno contribuito alla realizzazione delle opere floreali che hanno caratterizzato l’edizione 2026.

Per alcuni giorni le vie della città si sono animate grazie ai colori e alle installazioni realizzate dai partecipanti, confermando l’Infiorata come uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo taurianovese.