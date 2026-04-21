Gli hotel sono già prenotati, i casting quasi definiti e anche la location è decisa. Temptation Island torna sul luogo del “relitto”, quello che l’anno scorso aveva bloccato le riprese in mare per qualche giorno creando scompiglio.

La Calabria, dunque, sarà ancora una volta il cuore degli intrecci amorosi tra coppie che (almeno così confessano all’unisono) vogliono mettersi alla prova per capire se l’occasione fa l’uomo ladro o se il vero amore vince anche su un bel fondoschiena palestrato.

Guardavalle, in provincia di Catanzaro è quindi pronta ad accogliere la troupe nel resort Calandrusa Beach & Nature perché (dati auditel alla mano) squadra vincente non si cambia. Il format, prodotto da Fascino, andrà in onda a cavallo tra giugno e luglio e sarà condotto come di consueto da Filippo Bisciglia. In attesa che sulle spiagge calabresi vengano riaccesi i falò di confronto che tanto hanno regalato ai manuali di antropologia evolutiva, in tanti sperano ancora di poter partecipare al programma intriso di un sano sadismo, pronto a lanciare nel mare dei social nuovi personaggi di cui sparlare.