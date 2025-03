Possibili ritardi o variazioni per gli Intercity e i regionali a seguito della scossa 4.2. Sono in corso verifiche lungo la tratta

Dopo la forte scossa di terremoto 4.2 con epicentro a Vaglio Basilicata (Potenza), la circolazione ferroviaria in Basilicata è stata bloccata temporaneamente e in via precauzionale tra Tito e Potenza. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il sitoTrenitalia informa gli utenti che:

Il treno IC 701 Roma Termini (6:26) - Taranto (12:55) oggi termina la corsa a Baragiano. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

oggi termina la corsa a Baragiano. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. Il treno IC 702 Taranto (13:47) – Roma Termini (20:34) oggi ha origine da Baragiano.

I passeggeri in partenza da Taranto, Castellaneta Marina, Metaponto, Ferrandina Scalo, Grassano e Potenza Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.