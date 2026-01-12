Il 14 gennaio, per la giornata internazionale del dialetto che si celebra ogni anno il 17 dello stesso mese, Topolino uscirà in tutte le edicole con una storia speciale di Paperino tradotta in vernacolo da diversi linguisti del territorio. Così avverrà anche in Calabria, dove il dialetto scelto per “Paperino lucidatore a domicilio” è il catanzarese. A curarne l’edizione, invece, un montaltese: si tratta di Michele Cosentino, volto noto della politica locale e già assegnista di ricerca all’Università di Messina. Laureato Unical, Cosentino ha poi proseguito la propria carriera accademica in parallelo con quella politica. Da parte di Panini, per lui, un grande riconoscimento.

Topolino in dialetto, di cosa si tratta

È un progetto che Panini porta avanti ormai da tempo sul noto settimanale a fumetti che ha cresciuto (e continua a crescere) generazioni di bambini e non solo da Palermo ad Aosta. In questo caso, fra i dialetti scelti c’è anche il catanzarese, selezionato come modello per la Calabria.

«Torna l’amatissimo progetto in dialetto - si legge sul sito ufficiale di Topolino - con quattro nuove edizioni speciali regionali tutte da scoprire! La storia Paperino lucidatore a domicilio sarà disponibile in italiano, oppure in versione dialettale bolognese, genovese, francoprovenzale valdostano e catanzarese!»