Tra i protagonisti indiscussi della tavola dell’ultimo dell’anno c’è uno dei simboli gastronomici della nostra terra, emblema del nostro legame con quei rituali che continuano a unire e riunire, anche se tra i più giovani qualcosa sta cambiando

Il Capodanno calabrese non è un mero festeggiamento, ma un vero e proprio rituale che unisce e riunisce. È il momento in cui ritrovarsi in famiglia, con quei cari che durante l’anno si incontrano poco, sia per la lontananza sia per gli impegni lavorativi. Giornate in cui ci si sottrae alla routine quotidiana per riabbracciare un po’ di serenità.

Tra i motivi di unione e riunione in Calabria, le tradizioni culinarie e gastronomiche occupano un posto centrale, e tra i protagonisti indiscussi della tavola dell’ultimo dell’anno c’è il maiale, simbolo di abbondanza, prosperità e progresso.

Tradizione e simbologia

La tradizione di consumare carne di maiale a Capodanno affonda radici antichissime. Nelle comunità rurali calabresi, l’allevamento del suino era centrale per l’economia domestica: ogni famiglia allevava almeno un maiale, destinato a fornire carne, salumi e grasso per affrontare l’inverno. Nei borghi della Sila, del Vibonese e del Catanzarese montano, la macellazione del maiale rappresentava un momento collettivo di lavoro e festa, culminando nella preparazione di soppressate, capicolli e salumi stagionati.

Mangiare carne di maiale – come zampone o cotechino, accompagnati da lenticchie, altro simbolo di fortuna e opulenza – durante la notte di San Silvestro non è dunque casuale. Secondo la tradizione popolare, porta prosperità e abbondanza per l’anno nuovo. Il maiale, che cammina in avanti con il muso, simboleggia il muoversi (e lo smuoversi) verso tempi migliori. In alcune zone di Cosenza e del Reggino, ad esempio, appendere una soppressata nella cucina durante la notte di Capodanno è considerato un gesto propiziatorio, capace di attirare buona sorte.

Un cambio di paradigma (soprattutto tra i più giovani)

Oggi molte famiglie hanno abbandonato il rito della macellazione domestica e i più giovani seguono spesso diete vegetariane o vegane, per rispetto degli animali o per protesta contro gli allevamenti intensivi. Una scelta etica, quest’ultima, rispettosa e rispettabile, ma ha davvero senso renderla un mantra quotidiano? Rinunciare del tutto a queste tradizioni (e a questi momenti) significa sciogliere il legame con la propria storia e la propria identità culturale. Mangiare non è solo nutrirsi, è anche appartenere e sottrarsi a questi riti – oltre che far arrabbiare i nostri cari – rischia di svuotare di senso l’ormai sempre più ridotta convivialità.

In Calabria (ma non solo) questi riti sono ponti tra generazioni e occasioni di narrazione. Raccontare la macellazione del maiale, la preparazione dei salumi, l’usanza di appendere la soppressata o di cucinare piatti simbolici a Capodanno significa dare voce alla storia quotidiana dei borghi, dei contadini, delle famiglie che hanno costruito e nutrito una cultura del territorio. È un patrimonio che, se non raccontato, si uniforma e si perde, come tutto ciò che non viene tramandato.

Le tradizioni alimentari sono dunque anche forme di resistenza culturale: ricordano chi siamo e da dove veniamo. Anche quando non vengono messe in pratica quotidianamente, conservarne la memoria, raccontarle, trasmetterne il significato alle nuove generazioni mantiene vivi i legami con il passato. Senza di esse, i territori rischiano di perdere parte della loro identità, scivolando in un’omologazione che cancella sapori e saperi.