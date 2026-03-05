Confronto istituzionale a Roma tra il sindaco Mario Russo e il direttore commerciale di Italo Fabrizio Bona per sviluppare nuove strategie di trasporto e crescita turistica

Ieri mattina a Roma il sindaco di Scalea, Mario Russo, ha incontrato il dott. Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo, in un confronto istituzionale di grande rilevanza per il futuro della città e dell’intera Riviera dei Cedri.

L’incontro si è rivelato particolarmente proficuo e costruttivo, aprendo scenari concreti per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e per una strategia condivisa volta a rafforzare l’accessibilità del territorio. Rendere Scalea e la Riviera dei Cedri sempre più facilmente raggiungibili rappresenta infatti una delle leve fondamentali per lo sviluppo turistico e commerciale dell’area.

Relazioni di alto profilo

Il dialogo avviato oggi testimonia la capacità dell’amministrazione comunale di costruire relazioni di alto profilo con interlocutori strategici a livello nazionale, con l’obiettivo di trasformare le opportunità in risultati tangibili per la comunità. La mobilità moderna e veloce non è soltanto una questione di trasporti: è uno strumento di crescita economica, attrattività e competitività.

Le potenzialità del territorio

L’incontro ha posto le basi per ulteriori approfondimenti tecnici e operativi, nella prospettiva di valorizzare al meglio le potenzialità del territorio, favorendo nuovi flussi turistici e sostenendo le attività produttive locali.

Scalea guarda avanti con determinazione, consapevole che investire in collegamenti efficienti significa investire nel proprio futuro.