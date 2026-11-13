Le associazioni studentesche hanno avviato un confronto con Regione e Ateneo per introdurre un abbonamento agevolato di nove mesi per il trasporto universitario, con costi condivisi e l’obiettivo di estendere la misura agli altri atenei calabresi

Lo scorso 3 novembre, i rappresentanti degli studenti Nicola Ciconte, consigliere di amministrazione dell’Unical; Gianmarco Profiti, presidente del Consiglio degli studenti; Giuseppe Cristaldi, rappresentante del CUS; Nicola Motta, componente del Nucleo di valutazione e Armando Polimeni, presidente dell’associazione Welcome to Unical, hanno avviato un confronto sul tema delle agevolazioni per il trasporto universitario.

I rappresentanti sono intervenuti a nome delle associazioni Campus Friends, Unica, Campus Informa Studenti, Welcome to Unical e Insieme.

La questione era stata precedentemente affrontata con il consigliere regionale Vito Pitaro, che, insieme ai rappresentanti degli studenti, si è fatto promotore dell’organizzazione di un incontro con l’assessore regionale Gianluca Gallo e il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco.

L’obiettivo è valutare l’introduzione di nuove misure capaci di rendere il trasporto universitario più accessibile ed economicamente sostenibile per gli studenti.

La proposta al centro del confronto prevede: un abbonamento della durata di nove mesi, collegato alla Carta Multiservizi; un sistema di ripartizione dei costi tra studenti, Università della Calabria e Regione Calabria; la possibilità di estendere successivamente l’iniziativa anche alle altre università calabresi.

L’assessore Gianluca Gallo ha mostrato fin da subito interesse e disponibilità nei confronti della proposta. Gli uffici della Regione Calabria e dell’Università della Calabria stanno lavorando per verificare le modalità attraverso le quali procedere.

Costi, condizioni e modalità di attuazione sono ancora in fase di definizione. L’apertura al confronto dimostrata dalle istituzioni rappresenta, tuttavia, un primo passo importante verso un risultato concreto e particolarmente atteso dalla comunità studentesca.

Disponibilità è stata manifestata anche dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Le associazioni studentesche si legge in una nota «desiderano ringraziare il consigliere regionale Vito Pitaro per la disponibilità dimostrata e per essersi fatto promotore dell’incontro, l’assessore Gianluca Gallo, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Magnifico Rettore Gianluigi Greco e tutti coloro che stanno contribuendo al confronto e alla definizione della proposta.

Continueremo a seguire con attenzione il percorso avviato e a lavorare affinché la proposta possa tradursi in una misura concreta. Rendere la mobilità universitaria più accessibile e sostenibile significa rafforzare il diritto allo studio e rispondere alle esigenze quotidiane di tutti gli studenti».