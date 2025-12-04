Modifiche alla circolazione dei treni sono previste in Calabria dalle ore 13:00 di sabato 6 dicembre alle ore 5:00 di domenica 7 dicembre 2025 per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria nella stazione di Catanzaro Lido.

Per garantire la continuità del servizio, per i treni del Regionale di Trenitalia sulla linea Jonica fra Catanzaro Lido e Crotone e Catanzaro Lido e Roccella Jonica e fra Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale, sono previste sono previste corse con bus.

I treni Intercity 562 Villa S. Giovanni – Bari e 566 Lecce – Reggio Calabria in collegamento con la Puglia il giorno 6 dicembre subiscono modifiche di orario, cancellazioni parziali nella tratta Soverato-Sibari e sostituzioni con bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

Per quanto riguarda i lavori, in particolare sarà attivata l’ultima fase del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della stazione di Catanzaro Lido a seguito degli interventi sull’armamento ferroviario e sugli impianti di segnalamento eseguiti nei mesi scorsi. L’investimento complessivo dei lavori è di oltre 5 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr.