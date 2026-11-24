«Dopo di lavori di ammodernamento, il 13 dicembre torna in servizio la linea ferroviaria che unisce Sibari e Crotone, un'arteria strategica che segna l'avvio di una nuova stagione di rilancio per l'intera costa jonica». Lo dichiara, in una nota, l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti del Comune di Crotone, Simona Ferraina. «È il primo risultato visibile - aggiunge - di un lungo percorso di ammodernamento della dorsale jonica, iniziato con il protocollo d'intesa firmato nel 2017 dal Ministero delle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Calabria e proseguito con l'approvazione del progetto di potenziamento della direttrice Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica, per un investimento di circa 438 milioni di euro. Il programma prevede, tra gli altri interventi, l'elettrificazione di circa 112 chilometri tra Sibari e Crotone e di altri 58 chilometri tra Crotone e Catanzaro Lido. Un percorso che ha attraversato stagioni politiche diverse e che oggi trova nuovo impulso grazie all'impegno del Governo e alla sinergia con la Regione Calabria Personalmente, come assessore alle Infrastrutture, ho preso parte a numerosi incontri con la Regione Calabria, mantenendo alta l'attenzione sulle esigenze infrastrutturali del territorio in quanto il potenziamento della mobilità jonica è una priorità concreta nella nostra agenda istituzionale. Per anni - spiega - queste due macroaree sono state vicine solo sulla carta, separate da pochi chilometri ma unite da collegamenti lenti, obsoleti e scomodi, che hanno spinto i due territori a volgere lo sguardo altrove invece di guardarsi reciprocamente. Dal mese di dicembre le due città più grandi della costa jonica saranno realmente più vicine. È un'ottima notizia per chi viaggia ogni giorno per lavoro o per studio, ma anche per lo sviluppo sinergico del settore imprenditoriale, che potrà iniziare a considerare ciascun territorio come un potenziale mercato di riferimento».

Il nuovo Intercity collegherà Crotone e Corigliano-Rossano in 52 minuti. «Una tratta breve, - sostiene Ferraina - ma destinata a cambiare le prospettive economiche e sociali di entrambi i territori. È molto più di un viaggio breve: sarà la base di un nuovo asse della Calabria jonica, capace di generare sviluppo in entrambe le aree. E l'aeroporto Pitagorico sarà, senza dubbio, una delle infrastrutture che maggiormente potranno beneficiare di questo nuovo assetto. Se fino a oggi, per chi vive a Corigliano-Rossano e nella Sibaritide, partire in aereo significava affrontare lunghi spostamenti verso altri scali, da dicembre - osserva - l'aeroporto di Crotone potrà diventare una destinazione comoda anche per loro».