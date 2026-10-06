Rafforzare il legame turistico tra la Calabria e la Danimarca e promuovere la regione sui mercati del Nord Europa. È l’obiettivo del FamTrip promosso dalla Regione Calabria e dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nato dopo la missione istituzionale a Copenaghen e in programma dal 6 al 9 ottobre.

In Calabria arriverà una delegazione composta da tour operator, giornalisti di testate specializzate e funzionari della Camera di Commercio Italiana in Danimarca. Il viaggio punta a far conoscere ai buyer internazionali diverse dimensioni dell'offerta turistica calabrese, dal mare ai borghi, dalla natura all'enogastronomia, con l'obiettivo di favorire l'inserimento della destinazione Calabria nella programmazione turistica 2027. Il programma prenderà il via martedì 6 ottobre sulla Costa degli Dei, a Tropea, con la visita del centro storico e del Santuario di Santa Maria dell'Isola, dove la delegazione potrà assistere al tramonto.

Mercoledì 7 ottobre il gruppo si sposterà nell'entroterra, nei boschi monumentali del Parco naturale regionale delle Serre, per un'esperienza di forest bathing e una visita alla Certosa di Serra San Bruno. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata nel centro storico di Pizzo, fino al Castello Murat, accompagnata dalla degustazione del tradizionale tartufo gelato.

Giovedì 8 ottobre sarà dedicato alla storia e alle tradizioni del territorio, con la visita alle Grotte di Zungri, tra trekking leggero, natura e antichi frantoi scavati nella roccia. Seguirà una degustazione contadina con alcuni dei prodotti simbolo del territorio, dal Pecorino del Monte Poro Dop alla 'nduja di Spilinga, fino alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, nella sala congressi del Marina Village del Porto di Tropea, si terrà la sessione B2B tra i tour operator danesi e gli operatori calabresi, tra DMC, strutture ricettive e consorzi turistici. L'obiettivo è favorire nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo, con particolare attenzione al turismo destagionalizzato.

All'incontro parteciperanno l'assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, il direttore generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale, Roberto Cosentino, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, il segretario generale dell'ente, Gregorio De Vinci, e il vice segretario di Danitacom, Luca Cavinato. La giornata si concluderà con uno showcooking dedicato alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche calabresi. Venerdì 9 ottobre la delegazione farà rientro in Danimarca.

«Gli ospiti vivranno diverse dimensioni e opportunità della Calabria, combinando le meraviglie della costa con il fascino delle foreste e, infine, la Calabria autentica dei borghi e dell'enogastronomia», dichiara l'assessore Calabrese. «Il FamTrip – aggiunge – è un'occasione importante per far conoscere la Calabria ai mercati del Nord Europa, sempre più attenti al turismo sostenibile, ai viaggi lenti, alle esperienze outdoor e ai territori autentici, lontani dai grandi flussi. È anche un'opportunità per gli operatori calabresi di presentare la propria accoglienza e aprire nuove strade per il turismo regionale, anche fuori stagione».