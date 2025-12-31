Dai piccoli comuni alle grandi città fino ai grandi eventi nazionali e internazionali, così la nostra informazione ha garantito una copertura capillare confermandosi punto di riferimento per i lettori

Cento milioni di visualizzazioni: il 2025 si conferma un anno di forte crescita per le testate del network LaC. Numeri che certificano il ruolo centrale del gruppo nel panorama dell’informazione calabrese e oltre i confini della regione. Un risultato costruito giorno dopo giorno grazie a un’offerta editoriale capace di coniugare cronaca, attualità, politica, storie di vita e racconti di eccellenze, intercettando un pubblico sempre più ampio e fidelizzato.

L’analisi degli articoli più letti evidenzia chiaramente come i lettori abbiano premiato sia i grandi temi di respiro nazionale e internazionale sia le vicende strettamente legate al territorio. Contenuti diversi, ma uniti dalla capacità di parlare ai cittadini e di raccontare la Calabria in tutte le sue sfaccettature.

Sulla testata ammiraglia LaC News24

Su LaC News24, tra gli articoli con il maggior numero di visualizzazioni, spicca quello dedicato al ponte più alto del mondo costruito in Cina in soli tre anni: una notizia che ha acceso il dibattito anche per il confronto implicito con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Grande interesse anche per l’articolo sulla morte di Giorgio Armani, raccontata attraverso il suo legame con la regione, dove lo stilista era solito trascorrere lunghi periodi estivi a bordo del suo yacht.

Tra i contenuti più cliccati figurano poi storie di forte impatto sociale, come l’appello della famiglia la cui casa e la cui azienda saranno abbattute per consentire i lavori sulla Statale 106. Ampio spazio anche alla cronaca, con numerose visualizzazioni per il caso di intossicazione da botulino a Diamante e la neonata rapita a Cosenza.

Da non dimenticare la politica, con le dimissioni estive di Occhiuto e le successive elezioni che lo hanno confermato alla guida della Regione. Tanti i clic per gli articoli relativi al processo Rinascita Scott, tra i più letti quello della sentenza d’Appello di qualche giorno fa.

A tenere incollati gli utenti alle nostre testate anche Sanremo, che ha visto protagonista il cantautore calabrese Brunori.

Non va dimenticato che le nostre testate hanno seguito anche i grandi fatti ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale, spaziando dalla Cina ai paesi del Golfo fino agli Stati Uniti dell’era Trump, offrendo ai lettori aggiornamenti puntuali e approfondimenti.

Infine, abbiamo seguito in diretta con i nostri inviati sul posto l’evolversi della malattia di Papa Francesco, i funerali e l’elezione del nuovo Pontefice, offrendo ai lettori una copertura completa e immediata di uno degli eventi più rilevanti a livello mondiale.

Su Cosenza Channel a trainare i clic è stata soprattutto la cronaca, con particolare attenzione per due vicende che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica: la tragedia della bambina morta nel parco acquatico e il caso della neonata rapita in ospedale a Cosenza.

Grande interesse anche per la cronaca giudiziaria, con il processo Reset seguito in tutte le sue fasi, e per la politica con le elezioni comunali di Rende che hanno riportato Sandro Principe alla guida della città.

Sul Vibonese, tra gli articoli più letti emergono, tra le altre, storie curiose e fortemente identitarie, come quella della fan che ha portato la ’nduja a Vasco Rossi, diventata virale.

Ampio spazio anche ai drammi che hanno, purtroppo, colpito il territorio: la vicenda di Martina Piserà, la giovane morta al settimo mese di gravidanza con il bimbo che portava in grembo, e quella del piccolo di tre anni travolto da una trave nel parco urbano di Vibo Valentia.

Forte attenzione ha suscitato inoltre l’appello di Katia Coloca, malata oncologica che attraverso un video sui social ha denunciato l’impossibilità di sottoporsi a un intervento urgente.

Infine, sul Reggino, a catalizzare il maggior numero di visualizzazioni sono stati ancora una volta il dibattito sul Ponte sullo Stretto, l’assalto al portavalorisull'A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara e le dinamiche politiche legate alle elezioni regionali, che hanno portato all’elezione del sindaco Giuseppe Falcomatà in Consiglio regionale, aprendo di fatto la campagna elettorale in riva allo Stretto.

C’è poi Catanzaro Channel, la testata provinciale radicata nel capoluogo di regione, recentemente rinnovata nella grafica e nei contenuti, LaCity Mag, magazine digitale con sede a Milano, che unisce informazione e intrattenimento. Infine, LaCapitale, quotidiano web che, da Via Condotti a Roma, segue i principali fatti nazionali e internazionali.

Articoli e numeri che confermano come il network LaC abbia garantito una copertura capillare dell’intero territorio calabrese 365 giorni, con testate radicate in tutte le province e in grado di raccontare ogni angolo della regione, dai grandi centri urbani ai piccoli comuni, dalle vicende locali alle storie di eccellenza.

Al tempo stesso, il network ha saputo superare i confini regionali, parlando a un pubblico più ampio e dimostrando come un’informazione di qualità, radicata sul territorio, possa essere apprezzata anche oltre i confini locali.