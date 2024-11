Oggi è stata la giornata dedicata a Jole Santelli. Il 15 ottobre 2020, la pima presidente donna della Regione Calabria è deceduta prematuramente. La Calabria e l'Italia intera le ha reso omaggio, e anche le Poste hanno voluto rivolgerle un atto di riverenza dedicandole un francobollo.

In una nota di Poste Italiane si leggono tutte le caratteristiche dell'affrancatura: «È appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a Jole Santelli, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. È stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Claudia Giusto. La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano sul profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente. Completano il francobollo la leggenda “Jole Santelli”, “1968 - 2020” e “Presidente Regione Calabria”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”».

«L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Cosenza 3 in piazza Francesco Crispi e Roma Senato. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€».