Si è accesa una nuova luce nel panorama del volontariato e dell’assistenza sociale. In un’atmosfera carica di emozione e spirito di servizio, è stata ufficialmente presentata l’Associazione "Oasis de Misericorde", una realtà che nasce con una missione chiara e nobile, trasformare, cioè, la carità in azioni concrete, offrendo un riparo sicuro a chi, troppo spesso, viene ignorato dalla società. L’iniziativa porta la firma e il cuore di monsignor Francesco Savino, Vicepresidente della CEI e Vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio. Durante l’evento, l’alto presule ha ribadito il suo amore viscerale per i poveri, definendoli il centro della propria missione spirituale e umana. Un impegno che oggi trova casa in questa nuova struttura, concepita per essere un punto di riferimento per gli "scartati", gli invisibili e tutti quegli umili che lottano quotidianamente nel silenzio e nell’indifferenza.

La presentazione ha visto una partecipazione straordinaria, a testimonianza di quanto il tema della solidarietà sia sentito nella nostra comunità. Al fianco del Vescovo, hanno preso parte le principali autorità civili, militari e religiose del comprensorio. L’Amministrazione Comunale locale è stata rappresentata con forza dal Sindaco facente funzioni Pino Lucente, insieme agli assessori Teresa Mastrota e Michele Apolito, i quali hanno sottolineato come la sinergia tra enti locali e associazionismo sia l’unica via per garantire un supporto reale alle fasce più deboli della popolazione. Ma il raggio d’azione di "Oasis de Misericorde" non si ferma ai confini regionali. L’ente, infatti, estende la propria mano tesa fino alla Repubblica Democratica del Congo. In un territorio martoriato da povertà e conflitti, l’associazione si impegna a garantire ai bambini condizioni di vita dignitose, offrendo loro la possibilità di crescere serenamente, ricevere un’istruzione e sognare un futuro diverso. Un impegno internazionale che mette al centro la tutela dei minori e la difesa della dignità umana in ogni sua forma.

Per tradurre questi ideali in pratica, la guida operativa dell’organizzazione è stata affidata a Padre Roger Ntabala, nominato Presidente. Insieme a una squadra di soci e volontari motivati, Padre Roger metterà a disposizione del prossimo la sua dedizione e il suo carisma, assicurando che ogni risorsa venga destinata alla protezione dei più fragili. "Oasis de Misericorde" si prepara così a diventare un pilastro del sostegno sociale, un luogo dove la speranza non è solo una parola, ma un’opportunità concreta di riscatto per chiunque bussi alla sua porta.