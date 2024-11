Per il wwf un evento mai accertato prima

PIZZO (VV) - Una tartaruga marina della specie Caretta caretta (nella foto), ha deposto le uova sul litorale di Pizzo nella notte del 21 Agosto: per il WWF Calabria che, in collaborazione con le Capitanerie di Porto, registra da circa trent’anni gli avvistamenti di questa specie nella regione, si tratta di un evento mai verificato prima sui 13 km di costa napitina. A fare l’eccezionale scoperta, alcuni giovani pescatori e i gestori di un lido in località “Colamaio”, che hanno avvisato subito la Guardia Costiera , che ha successivamente allertato il WWF. Lo stesso Comandante della Capitaneria di Vibo, C.F. (CP) Paolo Marzio, ha disposto l’invio di una pattuglia che ha provveduto a delimitare la zona della nidificazione per evitare qualsiasi danno al nido (situato in mezzo agli ombrelloni!), mentre il responsabile dell’area territoriale del WWF Calabria , Pino Paolillo, si manteneva in contatto con il Prof. Antonio Mingozzi, del Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria, responsabile di un progetto di monitoraggio delle nidificazioni di Tartaruga marina in Calabria sin dal 2000. L’effettiva presenza delle uova è stata poi accertata da Salvatore Urso, un ricercatore dell’Università della Calabria autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, che , con l’aiuto dei volontari del WWF e dei gestori del lido, ha recintato e tabellato l’area della deposizione. Secondo gli esperti si tratta di una deposizione tardiva, per cui la schiusa, considerando i normali tempi di incubazione, dovrebbe verificarsi a partire dalla prima decade di Ottobre. L’evento, davvero eccezionale, ha subito scatenato la curiosità e suscitato l’emozione dei tanti bagnanti che frequentano la zona, specialmente dei bambini. L’unico rammarico è che, quando le piccole tartarughe spunteranno dalla sabbia, loro saranno nei loro letti, prima di alzarsi per andare a scuola (magari sognando l’estate di Pizzo e una mamma Tartaruga che ha affidato i suoi piccoli alla stessa spiaggia dei loro giochi di bimbi. CI