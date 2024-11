Si tratta di una finestra d’immatricolazione “diretta” e immediata sui posti ancora disponibili nei corsi di studio per il 2024/25, che va incontro a quanti non hanno sfruttato le precedenti fasi d’iscrizione

Dal 28 al 31 ottobre sarà ancora possibile iscriversi all'Università della Calabria. Si tratta di una finestra d’immatricolazione “diretta” e immediata sui posti ancora disponibili nei corsi di studio per il 2024/25, che va incontro a quanti non hanno sfruttato le precedenti fasi d’iscrizione.

L’iscrizione è aperta a tutti, dagli studenti che non hanno mai fatto domanda, a quelli che non sono stati ammessi nelle fasi precedenti ma che sono desiderosi d’iniziare il loro percorso di studio universitario nel più grande campus d’Italia, assicurandosi una formazione di alta qualità senza ricorrere a costose migrazioni verso altri atenei del Paese. Grazie all’ampliamento dei posti a bando, effettuata dalla Governance dell’ateneo dopo il boom di iscrizioni dello scorso anno, agli studenti è offerta l’opportunità di iscriversi a diversi corsi di studio, anche in questa fase finale.

Di seguito, nel dettaglio, le diverse fasi della procedura.

La sezione dedicata è già on-line e alle ore 11.00 del 28 ottobre verrà pubblicata la tabella contenente il numero di posti ancora disponibili nei singoli corsi di laurea. Alle ore 12.00 del 28 ottobre inizierà la fase di immatricolazione diretta. Per immatricolarsi bisogna:

– registrarsi su unical.esse3.cineca.it (guida);

– selezionare dal Menu di Esse3 -> segreteria -> immatricolazione;

– scegliere il corso di laurea d'interesse tra quelli disponibili seguendo la procedura indicata nella sezione dedicata;

– pagare subito la tassa di immatricolazione (16,50 €) e comunque non oltre la mezzanotte dello stesso giorno (pena la decadenza), confermando così l’iscrizione che diventa immediatamente effettiva. Alle ore 23:59 del 31 ottobre si chiuderà la finestra d’immatricolazione.

In quest’ultima fase, dunque, chi prima arriva potrà acquisire il posto disponibile, confermandolo con il pagamento della tassa (16,50 €) entro la mezzanotte della stessa giornata. In caso di mancato pagamento, decade il diritto all’iscrizione ed il giorno successivo il posto viene reso nuovamente disponibile.

La procedura deve essere svolta online, ma chi avesse bisogno di assistenza, dal 28 al 31 ottobre potrà rivolgersi al personale dell'Area Servizi Didattici presso gli sportelli attivati al primo piano del Centro Residenziale (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17).