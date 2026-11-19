L’Ateneo è presente nella lista stilata da Clarivate grazie al docente del Dimes, selezionato per il settimo anno consecutivo tra i ricercatori più citati al mondo. Gli italiani sono soltanto 98. Il rettore Greco: «Grande orgoglio per la nostra comunità accademica»

Il professore dell’Università della Calabria Giancarlo Fortino è stato inserito, anche per il 2026, in una delle classifiche bibliometriche più prestigiose a livello internazionale, la Highly Cited Researchers stilata da Clarivate. Nella lista vengono inclusi i ricercatori più influenti al mondo, ovvero coloro che hanno dimostrato un impatto significativo e globale nel proprio campo di studi producendo articoli scientifici di ricerca originale che si collocano nel top 1% per numero di citazioni ricevute negli ultimi dieci anni.

Nel 2026, Clarivate ha selezionato a livello globale solo 6.802 ricercatori distribuiti in 62 Paesi, un'élite che rappresenta una frazione minuscola del totale dei ricercatori mondiali. In questo ristretto novero, il prof. Fortino è presente ininterrottamente sin dal 2020 ed è, anche per quest'anno, l'unico rappresentante italiano per l’area Computer Science.

A livello nazionale la selezione si è fatta ancora più stringente: in tutta Italia sono presenti complessivamente solo 98 docenti e ricercatori, contando tutte le discipline scientifiche e i campi di ricerca. Guardando al panorama internazionale, la classifica generale è guidata dagli Stati Uniti con il 36,8% dei riconoscimenti, seguiti dalla Cina al 20,9%, a dimostrazione di una fortissima concentrazione dei talenti della ricerca (l'86,1% dei premiati lavora in soli 10 Paesi).

«L'inserimento del professor Fortino in questa ristretta élite mondiale – ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco – è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità accademica. Essere l'unico italiano in un settore cruciale e altamente competitivo come la Computer Science, e confermarsi a questi vertici anno dopo anno, dimostra che non ci troviamo di fronte a un risultato estemporaneo, ma a una leadership scientifica solida e costante nel tempo. Inoltre, tale riconoscimento ha un diretto impatto sul prestigioso Global Ranking of Academic Subjects di Shanghai, in cui l’UniCal si è classificata nel 2026 tra le migliori 101-150 università al mondo e prima italiana in Computer Science».

Chi è Giancarlo Fortino

Giancarlo Fortino è professore ordinario di Ingegneria informatica presso il dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria, dove ha conseguito il dottorato nel 2000. I suoi interessi di ricerca includono il wearable computing, l'Internet delle cose (IoT) e l'intelligenza artificiale applicata.

Coordina importanti progetti di ricerca nazionali ed europei (come RADIOAMICA e HE MLSysOps, finanziati rispettivamente dal Ministero della Salute e dalla Commissione europea) ed extra-europei (in Cina, Australia e Medio Oriente) collaborando con centinaia di istituzioni di ricerca internazionali e migliaia di ricercatori.

Su Google Scholar conta oltre 37.000 citazioni e un h-index pari a 93. È autore di oltre 900 pubblicazioni, tra articoli su riviste di alto profilo (più di 450), contributi a conferenze e capitoli in collane di libri. È IEEE Fellow dal 2022, fondatore e curatore delle collane "IEEE Press/Wiley Book Series on Human-Machine Systems" e “Springer Internet of Things” e ricopre il ruolo di (senior) Associate Editor per numerose e prestigiose riviste e transactions dell’IEEE. È co-fondatore e CEO di SenSysCal Srl, uno spin-off dell'Università della Calabria focalizzato sui sistemi IoT. Fortino è inoltre Vicepresidente dell’area Cibernetica all'interno della società “Systems, Man and Cybernetics” della IEEE.