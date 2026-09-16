Nove prodotti aggiornati ai ceppi attesi per la nuova stagione. Due sono destinati soprattutto alle fasce più mature, mentre gli altri possono essere somministrati dai 6 mesi. Confermato anche lo spray nasale per bambini e adolescenti

È arrivato il via libera dell'Aifa ai vaccini antinfluenzali destinati alla stagione 2026-2027. Sono nove i prodotti autorizzati dall'Agenzia italiana del farmaco, aggiornati per offrire protezione contro i ceppi virali che, sulla base delle previsioni, dovrebbero circolare nella prossima stagione secondo le raccomandazioni dell'Oms.

La campagna di vaccinazione partirà all'inizio di ottobre, in corrispondenza con la quarantesima settimana dell'anno, seguendo le indicazioni del ministero della Salute. La maggior parte dei prodotti viene somministrata attraverso la tradizionale iniezione, ma anche per la nuova stagione sarà disponibile il vaccino in spray nasale, destinato ai bambini dai 2 anni e agli adolescenti fino ai 18 anni.

Due dei nove vaccini sono rivolti in particolare alle fasce di età più mature, con indicazioni a partire dai 50 o dai 60 anni. Gli altri prodotti possono invece essere utilizzati per la popolazione a partire dai 6 mesi di età.

La sicurezza dei vaccini

Nel dare il via libera ai nove prodotti, l'Aifa sottolinea il quadro di sicurezza dei vaccini antinfluenzali, affermando che «hanno un profilo di sicurezza consolidato»

L'Aifa ricorda inoltre che il monitoraggio degli eventuali effetti indesiderati viene effettuato attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza, che «raccoglie e analizza le segnalazioni di sospette reazioni avverse da operatori sanitari e cittadini».

Si tratta, sottolinea l'Agenzia, di un sistema che consente di raccogliere le segnalazioni provenienti sia dagli operatori sanitari sia direttamente dai cittadini, nell'ambito della sorveglianza sulla sicurezza dei vaccini.

A chi è raccomandata la vaccinazione

La campagna sarà raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a una larga parte della popolazione. Tra le categorie individuate rientrano innanzitutto tutte le persone che hanno compiuto 60 anni, oltre alle donne in gravidanza e a quelle che hanno partorito da poco tempo.

La raccomandazione riguarda anche i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone affette da patologie che possono aumentare il rischio di complicanze in caso di influenza. L'offerta gratuita comprende inoltre chi si prende cura di queste persone e gli individui ricoverati nelle strutture di lungodegenza.

Il vaccino viene inoltre raccomandato e offerto gratuitamente agli addetti ai servizi pubblici di primario interesse, tra cui il personale sanitario, le forze di polizia e i vigili del fuoco. La campagna comprende anche i lavoratori socialmente utili e le persone particolarmente esposte al rischio, oltre ad altre categorie come i donatori di sangue.

Le dosi disponibili saranno decise dalle Regioni

L'autorizzazione dell'Aifa non significa però che tutti e nove i prodotti saranno necessariamente presenti sul mercato. La disponibilità effettiva dipenderà infatti dalle scelte effettuate a livello territoriale: le Regioni decidono ogni anno quali vaccini utilizzare nell'ambito delle rispettive campagne antinfluenzali.

I prodotti utilizzati nella stagione precedente, invece, sono già stati ritirati. Non possono quindi essere più venduti al pubblico né utilizzati, mentre per la nuova campagna saranno impiegati i vaccini aggiornati autorizzati per la stagione 2026-2027.