VIDEO | Salute orale al centro dell’evento in programma il 12 giugno a Roma: la professoressa Ottavia Poli spiega perché prevenzione e tempestività sono cruciali per il benessere generale

La salute orale non può più essere relegata a un ruolo secondario nella medicina. È questo il messaggio lanciato dalla professoressa Ottavia Poli, dirigente medico del reparto di odontoiatra geriatrica del Policlinico Umberto I di Roma, che prenderà parte alla quarta edizione de Il Goal della Vita, in programma il 12 giugno sulla Terrazza del Pincio a Roma. L’iniziativa metterà al centro salute, sicurezza e prevenzione, in linea con lo spirito del Giubileo.

Il Goal della vita, l’intervista alla professoressa Ottavia Poli

«Fino a qualche anno fa – racconta la professoressa Poli – la salute orale era considerata la cenerentola della medicina. Ma oggi, con le nuove definizioni dell’OMS e della Federazione odontoiatrica, viene finalmente riconosciuta come parte integrante dello stato di salute dell’organismo». Un riconoscimento che cambia radicalmente l’approccio, sottolineando il valore della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura.

Poli insiste sull’importanza di visite regolari e facilmente accessibili: «Il cavo orale non richiede strumenti complessi per una prima valutazione. Basta una visita ogni sei mesi, o almeno una volta l’anno, per prevenire patologie come la carie, la più diffusa al mondo, o la perdita dei denti, che spesso comporta interventi per essere riabilitata».

Odontoiatria a IA, Poli: «Può escludere o individuare patologie»

Nel futuro, anche in odontoiatria, c’è spazio per l’innovazione digitale. «L’intelligenza artificiale può aiutarci tantissimo – spiega Poli – soprattutto nella diagnosi preventiva, grazie all’immissione di dati clinici nei software e all’utilizzo di apparecchiature radiografiche avanzate. Questi strumenti ci permettono di escludere o individuare processi patologici prima che diventino irreversibili».

L’intervento della professoressa Poli sarà parte integrante delle attività dello sportello di prevenzione previsto durante l’evento, insieme a medici e specialisti di diverse branche. L’obiettivo? Rendere la cultura della prevenzione un patrimonio comune, anche nei settori spesso trascurati come l’odontoiatria.

Il Goal della vita, il programma

La quarta edizione de Il Goal della vita offrirà una giornata ricca di appuntamenti dedicati a sport, salute, sicurezza e prevenzione, in piena sintonia con lo spirito del Giubileo. L’iniziativa è promossa da Mida Academy, con la collaborazione di IURIS – Vittime del Dovere, Polizia di Stato, Università Marconi, i principali ospedali romani e i media partner LaC e LaCapitale.

Il programma prevede l’apertura alle 9:30 con il convegno “Cybersicurezza, sport, salute e spirito nel Giubileo”, introdotto da Antonella Minieri, Antonio Patitucci e Massimo De Angelis e moderato da medici, giuristi e giornalisti. Seguiranno saluti istituzionali di sindaci, assessori, prefetti e rappresentanti parlamentari.

La mattinata e il pomeriggio saranno scanditi da tavole rotonde tematiche su cybersicurezza e legalità, sicurezza pubblica, prevenzione sanitaria e promozione dello sport, con il contributo di esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo accademico e sanitario.

In parallelo, sarà attivo per tutta la giornata uno sportello medico di prevenzione e ascolto, con visite gratuite in senologia, oncologia, medicina interna, chirurgia generale, pediatria, cardiologia, dermatologia e oculistica.

Il torneo di calciotto tra squadre di medici, avvocati, forze dell’ordine e magistrati si svolgerà l’11 giugno, come momento sportivo simbolico dell’evento. A concludere la giornata, una cena di gala con musica celebrerà l’impegno condiviso per la salute, la sicurezza e la legalità.