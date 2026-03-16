Nei giorni scorsi la Guardia di finanza della compagnia di Sibari si è presentata negli uffici del Comune di Villapiana per acquisire documentazione legata alla gestione della società partecipata BSV. Si tratta dell’azienda che cura diversi servizi pubblici del territorio, tra cui la raccolta dei rifiuti, la mensa scolastica e la piscina comunale. L’attività delle Fiamme Gialle si è concentrata su atti amministrativi e pratiche riguardanti la gestione della società. I militari hanno acquisito documenti ritenuti utili agli accertamenti in corso.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’indagine e dagli ambienti istituzionali filtrano poche informazioni. Non è chiaro quali aspetti della gestione siano oggetto di verifica. La BSV rappresenta una realtà importante per l’organizzazione dei servizi nel centro ionico e negli ultimi mesi è stata più volte al centro del dibattito politico locale. Nel frattempo la situazione amministrativa del Comune resta segnata dai recenti cambiamenti.

A gennaio il consiglio comunale ha sfiduciato il sindaco Vincenzo Ventimiglia, portando allo scioglimento dell’assemblea civica e all’arrivo del commissario prefettizio. Proprio il commissario ha provveduto nelle scorse settimane a nominare il nuovo amministratore della BSV. La scelta è ricaduta su Tonino Fusaro, originario di Corigliano Rossano, chiamato a guidare la società in una fase delicata per la gestione dei servizi pubblici. Intanto nel pomeriggio di oggi è prevista un’assemblea pubblica promossa dall’ex sindaco Ventimiglia. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione politica e amministrativa del paese dopo la fine anticipata del mandato.