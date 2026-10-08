Il popolare influencer calabrese è stato protagonista dell’evento ideato dal direttore artistico Massimo Ivan Falsetta. Obiettivo: valorizzare la fascia ionica tra Catanzaro e Crotone

Vito De Luca, uno degli influencer calabresi più seguiti sui social, protagonista al RIFF di Botricello. Un invito andato oltre la semplice presenza sul red carpet. La partecipazione di De Luca è nata infatti dalla volontà del direttore artistico Massimo Ivan Falsetta di portare attenzione su un territorio straordinario, quello della fascia ionica compresa tra Catanzaro e Crotone, che ancora fatica a trovare spazio nei grandi circuiti culturali, dello spettacolo e della comunicazione.

Vito De Luca è arrivato all’appuntamento forte di una comunità social enorme: su Instagram ha raggiunto centinaia di migliaia di follower, un risultato particolarmente significativo per un influencer che vive e lavora in Calabria, a San Vito sullo Ionio.

La sua presenza è diventata anche un’occasione di promozione territoriale. Attraverso immagini, video e contenuti condivisi sui social, De Luca ha potuto portare Botricello e la fascia ionica calabrese davanti a un pubblico molto più ampio, mostrando luoghi, persone, cultura e bellezze di una Calabria spesso raccontata meno di quanto meriterebbe.

Ed è stata proprio questa una delle sfide del Festival: mettere insieme cinema, moda, cultura, impresa e comunicazione, creando occasioni di incontro e offrendo visibilità a un territorio che vuole uscire dai margini dei grandi circuiti.

Il RIFF è legato alla tradizione del cinema indipendente e alla valorizzazione di nuovi talenti. Il Rome Independent Film Festival, nato nel 2000, è oggi una manifestazione internazionale che presenta opere provenienti da tutto il mondo e affianca alle proiezioni incontri, workshop e momenti di confronto tra differenti espressioni artistiche.

A Botricello questa esperienza ha assunto una dimensione particolare: portare un festival e i suoi protagonisti fuori dai circuiti tradizionali e trasformare la cultura e lo spettacolo in strumenti di promozione della Calabria.

Tra gli invitati c’erano personalità del cinema, della moda, dell’impresa, della cultura e della comunicazione.

E tra loro c’era Vito De Luca, volto popolarissimo della nuova comunicazione digitale calabrese. Un ragazzo partito da un piccolo centro dell’entroterra e arrivato a parlare ogni giorno con un pubblico enorme.

Una presenza sul red carpet, ma soprattutto un’opportunità per raccontare la Calabria attraverso gli occhi di chi la vive, la ama e ha scelto di farla conoscere anche fuori dai suoi confini.