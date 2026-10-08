Una mattinata che ha visto alunni, nipoti e nonni accolti in piazza Cav. Saverio Rocchetti, spazio cittadino ufficialmente adottato dall'Associazione Socio Culturale La Gardia e dove negli anni è stata installata una Little Free Library, una casetta per lo scambio di libri e un ulivo, l'Ulivo del Nonno

Una mattinata soleggiata e allegra ha fatto da sfondo alla III edizione della "Festa dei Nonni" venerdì scorso, 2 ottobre, a Guardia Piemontese, organizzata dall'Associazione Socio Culturale "La Gàrdia" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "G. Cistaro" di Guardia Piemontese e la Cooperativa Sociale "Il Raggio Verde" per quanto riguarda la conduzione della mattinata.

Nonni e nipoti insieme

Una mattinata che ha visto alunni, nipoti e nonni accolti in piazza Cav. Saverio Rocchetti, spazio cittadino ufficialmente adottato dall'Associazione Socio Culturale La Gardia e dove negli anni è stata installata una Little Free Library, una casetta per lo scambio di libri e un ulivo, l'Ulivo del Nonno poiché la piantumazione è stata effettuata nel corso di una precedente edizione della Festa dei Nonni.

Coloratissimi disegni

La mattinata è iniziata intorno alle 9:30 con l'arrivo dei nonni e delle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª A e 5ª B dell'Istituto Comprensivo Gaetano Cistaro. A rallegrare la piazza, la "Mostra dei Ricordi", esposizione dei coloratissimi disegni realizzati dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto Comprensivo. Ogni disegno racconta un momento vissuto dai bambini con i propri nonni mostrandoli attraverso i loro occhi.

La valorizzazione del rapporto tra nonni e nipoti

Ad accogliere nonni e bambini, l'assessora alle politiche sociali del comune di Guardia Piemontese, Gabriella Sconosciuto, che ha invitato i bambini a dire parole di affetto ai propri nonni. La presidente dell'Associazione Socio Culturale "La Gàrdia", Lidia Logullo, ha spiegato l'obiettivo della giornata: la valorizzazione del rapporto tra nonni e nipoti attraverso il dialogo inter-generazionale, il recupero della memoria storica e il senso di appartenenza alla comunità.

Arricchimento culturale e sociale

Massimo Lattari, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Cistaro", si è detto ben felice di partecipare, insieme agli alunni, ad iniziative che stimolano l'arricchimento culturale e sociale. Presente in piazza anche l'assistente sociale Marianna Andreoli, referente del progetto "Non più Soli e... Memorie in Cammino" dell'Ats 2 Cetraro - Paola che ha tra i suoi fondamenti proprio quel dialogo inter-generazionale indispensabile per trasmettere valori e modelli di vita. A chiudere gli interventi, Emanuela Sassone, presidente della Cooperativa Sociale "Il Raggio Verde" che ha dato il via alle attività organizzate e pensate proprio per favorire la condivisione di momenti significativi tra nipoti e nonni.

Filastrocche, lettere e poesie

Per iniziare bene la giornata, Irene Cantisani, educatrice della Cooperativa Il Raggio Verde, ha proposto un breve esercizio di ice breaking che ha coinvolto nonni e bambini. In seguito, gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo hanno proposto le filastrocche, le lettere, le poesie preparate con i propri insegnanti per festeggiare i nonni. I bambini hanno, inoltre, raccontato a parole il ricordo del momento vissuto insieme ai nonni che avevano già impresso nei loro disegni.

Racconto di una favola

Tra i momenti pensati per accomunare nonni e nipoti, quello del "racconto di una favola". Irene Cantisani, insieme a nonna Anna, ha proposto la lettura animata di alcune filastrocche tratte da "Il Libro dei Perché" di Gianni Rodari.

I nonni sono stati poi invitati a lasciare un pensiero, una parola, una frase, una dedica alle giovani generazioni in quello che è stato chiamato "Il Giornale dei Ricordi". Tra tutti, Francesco Luigi De Rose ha voluto condividere una poesia con i presenti mentre la presidente dell'Associazione Socio Culturale "La Gàrdia", Lidia Logullo ha voluto dedicare una semplice ma significativa parola ai bambini in piazza: unione.

Riconoscimenti e doni

La mattinata si è conclusa con uno scambio di riconoscimenti tra Associazione, Comune e Istituto Comprensivo e con l'intonazione, da parte dei bambini, di un canto tutti insieme. Nel corso della giornata anche la donazione di un quadro, realizzato da Pino Monteleone, all'Istituto Comprensivo "Gaetano Cistaro" raffigurante un anziano e un bambino che camminano insieme.

Obiettivo comune

La III edizione della Festa dei Nonni a Guardia Piemontese è la dimostrazione di come quando associazioni, istituzioni e servizi sociali si uniscono in un obiettivo comune, riescono a dar vita a momenti capaci di lasciare tracce profonde. Nonni e nipoti hanno vissuto una mattinata insieme, con attività pensate e programmate insieme dagli organizzatori per favorire lo scambio e la comunicazione inter-generazionale; condividere ricordi, sorrisi, parole e costruire identità.

Scambio generazionale

Attraverso il progetto “Non più soli e... Memorie in Cammino”, è stato favorito lo scambio intergenerazionale, trasformando gesti semplici in legami che restano.

La III edizione della Festa dei Nonni è rientrata, inoltre, nel cartellone degli eventi dedicati alla Giornata del Dono a cura del CSV Cosenza e ha visto il supporto anche della Pro Loco, del Centro Culturale Valdese "Gian Luigi Pascale" e delle Associazioni "Guardia nel Cuore" e "Arcobaleno".