L’iniziativa promossa dal Comitato ProPalestina ha già raccolto l’adesione di diverse associazioni. Previsti un corteo, letture e brani musicali

Nel nome dei bambini uccisi a Gaza nel corso dell’aggressione militare di Israele e all’insegna del motto “Noi non dimentichiamo!”, il prossimo sabato 5 dicembre, su impulso del Comitato ProPalestina di Vibo Valentia, sarà in città il “Sudario per Gaza”.

Si tratta di un grande telo (di 25 metri di lunghezza per sette metri di larghezza) sul quale sono stati scritti a mano, a cura del comitato Carnia per la Pace, i nomi dei circa 19mila minori uccisi a Gaza dagli attacchi militari israeliani nel periodo compreso tra l’ottobre 2023 e il giugno 2025.

Diverse le associazioni che si sono già attivate per organizzare la manifestazione che prevede un corteo da piazza San Leoluca a piazza Municipio, che condurrà il sudario lungo le strade principali della città. L’inizio è fissato alle ore 10. Lungo il percorso sono previste delle soste, in coincidenza di spazi che consentano la completa ostensione del sudario, con lettura di testi o con accompagnamento musicale.

«Considerata l’importanza ed il valore simbolico del Sudario e il permanere di una grave emergenza umanitaria nel territorio di Gaza - fanno sapere gli organizzatori -, abbiamo invitato tante associazioni del territorio a partecipare con i loro loghi e la loro presenza».

Un appello che, come testimonia la locandina, ha raccolto finora diverse adesioni. Tra queste, quelle di Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Archeoclub d’Italia, Osservatorio civico Città attiva, la Cicala e la formica Odv, Libera Vibo Valentia, Insieme, La Goccia, Arci teatro popolare Vibo Valentia, Anpi Vibo Valentia, Arci Rombiolo, Scuola Agazzi, Agrìa e Comune di Vibo Valentia. E altre se ne aggiungeranno fino al giorno della manifestazione. L’invito viene poi esteso a tutta la cittadinanza.