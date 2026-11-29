Il legale di Roccella Jonica si è presentato in trasmissione come fenomeno di TikTok. Nel corso dell'esibizione si è tolto la camicia per mostrare il trapezio, suscitando le battute e l'ironia della giuria

Roccella Jonica il sabato sera in prima serata su Canale 5. Nella puntata di ieri di Tú sí que vales a prendersi la scena per qualche minuto è stato l’avvocato e creator Domenico Francesco Macrì, sui social conosciuto da tutti come “Il Mac 64”.

Il legale calabrese si è presentato davanti alle telecamere per mettere in mostra il suo personale trapezio e il tormentone che lo ha reso popolare sul web «Entra? Non penso proprio». Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e il resto della giuria hanno colto la palla al balzo, trasformando il momento in un botta e risposta fatto di battute pungenti, sorrisi, sguardi d’intesa e prese in giro bonarie. Un passaggio leggero, più da siparietto che da gara, in cui il tono scherzoso ha avuto la meglio.